Suwen Tekstil halka arz sonuçları açıklandı mı? Suwen halka arz eşit mi oransal mı? İşte hisse fiyatı ve kodu 2022!

Suwen Tekstil halka arz edilecek. Yapılan bu açıklamanın ardından pay sahibi olmak isteyen vatandaşlar Suwen Tekstil halka arz sonuçları açıklandı mı? Suwen halka arz eşit mi oransal mı? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

SUWEN TEKSTİL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Halka açıklık oranı yüzde 41,1 olacak. Halka arz öncesi çoğunluk hisseye sahip olan Intilux S.a.r.l.'ın, halka arz sonrası Şirket'te yüzde 18,5 ile önemli bir oranda ortaklığı devam edecek.

Suwen halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir duyuruda bulunulmadı.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Suwen halka arz TSKB liderliğinde, Gedik Yatırım ve Yatırım Finansman eş liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Halka arzda Suwen'in mevcut ödenmiş sermayesini oluşturan 50.000.000 adet pay 6.000.000 adet sermaye artırımıyla toplam 56.000.000 adet paya yükselecek, 17.000.000 adet pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak.

SUWEN HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Suwen halka arz oransal dağıtım olacak.

SUWEN HİSSE FİYATI VE HİSSE KODU 2022 NEDİR?

Suwen markasının halka arzının hisse fiyatı 18,50 TL olarak belirlendi. Halka arzın hisse kodu ise SUWEN olarak belirlendi. Halka arz edilecek pay ise 23 milyon TL olacak.

