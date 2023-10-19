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TAB GIDA HALKA ARZ sonuçları ne zaman açıklanacak? TAB GIDA halka arz hangi bankalarda var, borsa'da ne zaman işlem görecek? Yarın son gün

19.10.2023 15:32 | Son Güncelleme:
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TAB Gıda halka arz için talep toplama işlemleri 18 Ekim itibarıyla başladı. Süreç yarın (20 Ekim 2023 Cuma) sona erecek. TAB Gıda halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı borsa ile ilgilenen yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki, TAB Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte ayrıntılar...

TAB GIDA HALKA ARZ sonuçları ne zaman açıklanacak? TAB GIDA halka arz hangi bankalarda var, borsa'da ne zaman işlem görecek? Yarın son gün

TAB Gıda halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı sonrası TAB Gıda halka arz talep toplama işlemleri geçtiğimiz gün itibarıyla başladı. TABGD BİST koduyla işlem görecek olan hisseye ilişkin detaylar merak konusu oldu. TAB Gıda hisse fiyatı ve detaylar...

Borsa İstanbul'da

TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TAB Gıda halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

TAB Gıda halka arz için talep toplama işlemleri 18 Ekim 2023 Çarşamba günü itibarıyla başladı.

Süreç 20 Ekim tarihinde sona erecek.

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TAB GIDA HİSSE KODU NEDİR?

TAB Gıda hisse kodu TABGD olarak açıklandı.

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TAB GIDA HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

TAB Gıda, Şirket sermayesinin yüzde 18.5’ini temsil eden 52 milyon 500 bin adet hisse, 130 TL'den satılacak.

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TAB GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?

TAB Gıda'nın mevcut 232 milyon 417 bin TL olan sermayesinin 261 milyon 292 bin TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28 milyon 875 bin TL paylar ile mevcut ortaklardan TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ’ye ait 23 milyon 625 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 52,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

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1 TL nominal değerli paylar 130,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Böylece halka arz tamamlandığında 6 milyar 825 milyon TL’lik hisse satışı gerçekleşmiş olacak.

TAB GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

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