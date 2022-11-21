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Tahminler yükseldi, memur ve emeklinin zam hesabı değişti! Refah payı hesaba katılmadan o rakama ulaştı: En düşük ve en yükseği...

21.11.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli Ocak zammı için net rakamlar son iki enflasyon sonrası tamamen netleşecek. Genç, yaşlı, kadın, erkek milyonlar yeni maaş hesaplamasına başlarken geçtiğimiz 2023 Ocak zammı için yeni bir ipucu geldi. Merkez Bankası Kasım ayı enflasyon anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu. Kritik açıklama sonrası emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? sorusuna yanıt arayanlar için refah payı hariç 10.849 TL öne çıktı. İşte en düşük emekli maaşı ile yeni memur maaşları hesabı…

Tahminler yükseldi, memur ve emeklinin zam hesabı değişti! Refah payı hesaba katılmadan o rakama ulaştı: En düşük ve en yükseği...

Vatandaşlar "2023 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. Bu kapsamda memur ve emeklilerin yeni zamlı maaşları TÜİK’in Kasım ve Aralık aylarına ilişkin duyuracağı enflasyon verisiyle netleşecek. Nihai rakam ise 3 Ocak’ta belli olacak. Enflasyon farkı ile 4 aylık kesin rakamlar ise belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,84, memur ve memur emeklileri içinse yüzde 11,84 zam oranı açıklandı. Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde de çalışma yaptığı öğrenildi.

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MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILAR ANKETİ SONUÇLARI

Maaş hesabı yapanlar için tahminler ise gelmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği Kasım ayına ilişkin ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Geçen ay yüzde 3,05 olan kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,14'e, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,78'ten yüzde 68,06'ya çıktı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK İPUCU İLE YENİ HESAP

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Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem katıldığı bir canlı yayında memur ve emekli maaşlarına yapılabilecek zam oranlarına ilişkin tahmini rakamları paylaştı. “Merkez Bankası zaman zaman piyasa katılımcıları anketi yapıyor. Bu, Merkez Bankası'nın beklentisi değil, tamamen piyasadaki ekonomistlerle yapılan bir anketin sonucu. Küçük bir artış olmuş, 67'den 68'e çıkmış” diyen Erdem, Merkez Bankası anketine göre yapılan hesaplamalarda yeni maaşlara ilişkin şunları söyledi:

İŞTE EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI

“Buradan 6 aylık enflasyona bakıyoruz. 6 aylık enflasyon da hem SSK-Bağ-Kur’lular hem de memurlar ve memur emeklileri için önemli. SSK ve Bağ-Kurlular 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı alıyor. Onların toplu sözleşmeden bir yüzde 8'leri olacak zaten. Bütün bu rakamlar üzerine bir refah payı gelecek, bu sene onun işaretlerini alıyoruz. Buna göre, refah payı hariç bir hesaplama yaptığımızda; esnaf emeklisinin en düşük maaşı 4 bin 955 liraya çıkıyor. 2000 öncesi SSK'lı emeklinin 5 bin 533 liraya çıkıyor. Emekli sandığında en düşük maaş 7 bin 242 liraya çıkıyor. En düşük memur maaşı da 10 bin 849 liraya çıkmış oluyor. Refah payı hariç. Refah payı eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından 3 bin 500 lira taban maaş var, onun yükseltilmesi zaten kesin.”

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ERDOĞAN’DAN MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
memur ve emekli zammı

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