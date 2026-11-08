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Tahtaya kalem kalem yazdı: Asgari ücrette 'en güçlü ihtimali' açıkladı

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret rakamı için senaryolar değerlendirilirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz yeni asgari ücret tahminini açıkladı.

Tahtaya kalem kalem yazdı: Asgari ücrette 'en güçlü ihtimali' açıkladı
Hande Dağ

Milyonlarca çalışan yeni yılda maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Özellikle gözler, Aralık ayında yeni asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. 2026 yılı için halen net olarak 28 bin 75 lira 50 kuruş şeklinde uygulanacak asgari ücrette 2027 rakamı merakla beklenirken senaryolar da ortaya çıkmaya başladı.

Tahtaya kalem kalem yazdı: Asgari ücrette en güçlü ihtimali açıkladı 1

"4 RAKAM ÜZERİNDE DURUYORUZ! EN GÜÇLÜ İHTİMAL..."

CNN Türk yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, asgari ücret için senaryolara dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"4 rakam üzerinde duruyoruz. Bununla ilgili tahtada birlikte değerlendirecek olursak burada başlangıç rakamı %25 üzerinden değerlendirirsek şu anda güncelde 28.075 TL olan asgari ücretimiz 35.094 liraya denk gelecek. %30 olursa 36.498 TL, %35 olursa 37.901 TL, %40 olursa da 39.305 liraya. Şimdi burada en güçlü ihtimal ne olacak diye şöyle bir beyin jimnastiği yaparsak orada da %30'luk kıstasın geleceğini ben tahmin ediyorum.

Tahtaya kalem kalem yazdı: Asgari ücrette en güçlü ihtimali açıkladı 2

Burada üç taraf üzerinden değerlendiriliyor. İşçi sendikası, işveren sendikası ve de Çalışma Bakanlığı bünyesindeki bürokratlarda toplamda beşer kişilik komisyonda 15 kişi netliyor. O 15 kişilik komisyonun pazarlık usulü masada bir işçinin asgari, günlük olarak yaşam maliyetlerinden tutun da her türlü ihtiyaçlarını kazanacak kadar olan fark olması lazım"

Tahtaya kalem kalem yazdı: Asgari ücrette en güçlü ihtimali açıkladı 3

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENEN ENFLASYON MU GERÇEKLEŞEN ENFLASYON MU ETKİLİ OLACAK?

Asgari ücretteki artışta beklenen enflasyonun mu yoksa gerçekleşen enflasyonun mu daha etkili olacağıyla ilgili soruya da yanıt veren Yılmaz "Orta Vadeli Program'da hatırlayacak olursak bu sene gerçekleşecek enflasyon %28.40. Hedeflenen yani bir sonraki yılda da %21'di. Geçen sene enflasyon ne çıkmıştı? %30 çıkmıştı. Bununla ilgili de %25 oranında yani orada da hedeflenen enflasyon üzerinde değerlendirilmişti. Bu mantıkla bakılırsa %20'nin üzerinde bir tık olursa orada da rakam %25 bandında açıklanıp %30'a bağlanacağını ben tahmin ediyorum. Başlangıç rakamını %25, sonuç rakamını da %40 yazdık. Bunu üç taraf olunca bunu veren bir el kısmı da var. Yani sadece iş tarafı değil işverenleri de düşünmek lazım burada. İşverenleri de düşündüğümüz zaman onların maliyet kıstası var. İlk etapta net ücret 36.498 lira olursa biz bunu brüte çeviriyoruz; 42.939 liraya. İmalat sektöründe ise orada teşvikler var. Bir işçinin maliyeti 50.990 TL. Hizmet ve diğer sektörde olanlardaki işveren maliyeti de 52.278 liraya tekabül edecek" ifadelerini kullandı.

Tahtaya kalem kalem yazdı: Asgari ücrette en güçlü ihtimali açıkladı 4

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI HANGİ KALEMLERİ ETKİLEYECEK?

Yeni asgari ücretle beraber pek çok kalem de etkilenecek. Asgari ücret artışının hangi kalemlere yansıyacağıyla ilgili ise Yılmaz "Toplamda 88 kalemi bu tetikliyor. Dolayısıyla biz buraya birkaç tanesini yazdık. Bunlardan bir tanesi sizin prim gününüz eksikse emekli olmak istiyorsanız gidip doğum borçlanma askerlik 11 tane borçlanma var. Bunları değerlendirebiliyorsunuz. Diğeri işsizlik maaşını değiştirecek. Diğeri kıdem tazminatının en dip rakamı tabanı değiştirecek. Genel Sağlık Sigortası %6 üzerinden değerlendiriliyor. Birçok kesimi etkileyecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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