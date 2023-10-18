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Takvim gün gün belli oldu! 2024 yılı bütçesi Meclis'te: 20 Ekim'de başlıyor...

18.10.2023 13:19 | Son Güncelleme:
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Meclisin 2024 yılı bütçesine ilişkin görüşme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Ekim Cuma günü 2024 yılı bütçesi ile 2022 yılı kesin hesap tekliflerine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak.

Takvim gün gün belli oldu! 2024 yılı bütçesi Meclis'te: 20 Ekim'de başlıyor...

Meclis Başkanlığına dün sunulan 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Belirlenen takvime göre, bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor. Programa göre, bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin 20 Ekim'de yapacağı sunumla başlanacak.

Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek. Plan ve Bütçe Komisyonunda, 26 Ekim Perşembe günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak, bakanlık ve kurumların 2024 yılı bütçe görüşmeleri 24 Kasım Cuma günü tamamlanacak.

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Komisyonda, kamu idarelerinin 2024 yılı bütçelerinin görüşme takvimi şöyle:

  • 27 Ekim Cuma: TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay.
  • 31 Ekim Salı: Hazine ve Maliye Bakanlığı
  • 1 Kasım Çarşamba: Ticaret Bakanlığı
  • 2 Kasım Perşembe: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • 3 Kasım Cuma: Gençlik ve Spor Bakanlığı
  • 7 Kasım Salı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  • 8 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı
  • 9 Kasım Perşembe: Sağlık Bakanlığı
  • 10 Kasım Cuma: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • 13 Kasım Pazartesi: Tarım ve Orman Bakanlığı
  • 14 Kasım Salı: Milli Eğitim Bakanlığı
  • 15 Kasım Çarşamba: Kültür ve Turizm Bakanlığı
  • 16 Kasım Perşembe: Milli Savunma Bakanlığı
  • 17 Kasım Cuma: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  • 20 Kasım Pazartesi: Dışişleri Bakanlığı
  • 21 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  • 22 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • 23 Kasım Perşembe: Adalet Bakanlığı
  • 24 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı

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24 KASIM CUMA GÜNÜ ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Komisyonda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de 24 Kasım Cuma günü ele alınacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu idarelerinin bütçelerini görüşmeye, her gün saat 10.00'da başlayacak ve günlük programın bitimine kadar çalışacak. Komisyon, pazartesi günleri ise saat 11.00'de toplanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2024 yılı bütçesinin, 4-15 Aralık'ta, TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

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