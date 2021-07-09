Talep patlaması yaşanıyor! 100 bin kişiye iş fırsatı

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan düğün ve nikah törenleriyle ilgili kısıtlamalar, 1 Haziran itibarıyla kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Hem düğün pazarının açılmasıyla yeni evlenecek olanların mobilya ihtiyacı hem de pandemide daha çok evde vakit geçirilmesinin de etkisiyle dünyada ve Türkiye’de mobilyasını yenilemek isteyenlerin talebi, sektörü hareketlendirdi. Sektör, artan talebe yetişebilmek için tarihinde ilk defa bugünlerde çift vardiya sistemine geçti.

HAMMADDE SORUNU AŞILDI MI?

Sektörün uzun süredir yaşadığı hammadde sorununun bir nebze olsun çözülmesi de bu taleplere cevap verebilme konusunda üreticilerin önünü açtı. Peki Kasım 2020’de başlayan ve 2021’in Mayıs sonuna kadar süren bu 7 aylık hammadde krizinin sebebi neydi ve nasıl çözüm bulundu? Aslında Türkiye, mobilya sektörünün ana hammaddeleri olan MDF üretiminde dünya 2’ncisi, yonga levha (sunta) üretiminde ise dünya 4’üncüsü. Yani hammadde konusunda kendi kendine yeten bir ülke.

ÜLKELER TÜRKİYE’YE YÖNELDİ

Ancak pandemide dünyada mobilya talebinin artması üzerine, bu talebi değerlendirmek isteyen bazı mobilya üreticisi ülkeler hammadde temini konusunda yönünü Türkiye’ye çevirdi. Özellikle Bulgaristan, Macaristan, Romanya, Polonya gibi Doğu Avrupa ülkeleri ile İran ve Cezayir kendi mobilya sektörlerini geliştirmek için Türkiye’deki hammadde kaynaklarına yönelince, bu sefer iç pazardaki mobilya üreticileri, hammadde temin etmekte zorlandı.

YÜZDE 20 KOTA GETİRİLDİ

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı devreye girdi ve ahşaptan yonga, lif levha ile kereste ürünleri ihracı kayda bağlı mallar listesine dahil edildi. 5 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bu hammadelerin ihracatına sınırlama getirilerek sadece yüzde 20 oranında ihracatına izin çıktı. İç piyasaya verilen hammaddenin artırılması sağlandı. Kararla nefes alan mobilya sektörü, yerli tüketicinin talebini karşılamanın yanı sıra ihracatta da hedef büyüttü.

DÜNYA İHRACATINDA ÖNE ÇIKTI

Mobilya sektörü, son yıllarda Türkiye’nin ihracatta parlayan yıldızı. 2019’da dünyada mobilya ihracatını en fazla artıran ülke Türkiye olmuştu. Özellikle en çok mobilya ithal eden ABD’nin, Türk mobilyalarını keşfetmesinin de bu ihracat başarısında etkisi büyük. Pandemiyle birlikte güvenin sarsıldığı Çin’e yönelik olan talepler de kaliteli, tasarım, uygun fiyatlı ürün ve hızlı teslimat avantajı nedeniyle Türkiye’ye kaydı. 2020’de 3.5 milyar dolarlık ihracat yapan sektör, bu yıl 4 milyar dolar hedefliyor.

KAPASİTE ARTACAK

Amerika ve Avrupa başta olmak üzere Afrika, Körfez ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler’den konut mobilyalarının yanı sıra otel, rezidans, kamu binalarına yönelik de dekorasyon ve mobilya talebinin yoğun şekilde Türkiye’ye yöneldiğini belirten İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile Türkiye Mobilya Sanayicileri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, sektörün hem iç hem dış talebe yetişebilmek için yeni yatırımlarla üretim kapasitesini artıracağını söyledi.

100 BİN KİŞİYE İŞ FIRSATI

Sektörün yılık 10 milyar dolarlık bir üretim kapasitesi var. Bunu 25 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirten Güleç, “Şimdiye kadar tek vardiyada çalışıyorduk, bazı fabrikalarda ikinci vardiyaya geçildi. Üçüncü vardiya planlayanlar da var. Ek yatırımlarla kapasitesini artıran, yeni tesis kuran ve hatta kurmayı planlayan da çok sayıda girişim bulunuyor. Bütün bu yatırımlarla 2022’nin sonunda kadar 100 bin yeni istihdam talebimiz olacak. Mevcut istihdamımız ise 500 bin kişi” dedi.

FİYATLARDA DURUM NE?

Kalınlığı 18 milimetre, eni-boyu 2.10 X 2.80 olan bir plaka MDF'nin fabrika satış fiyatı 2020 Haziran'da 140 lirayken, 2021 Haziran'da 280 liraya yükseldi. Dünyada kereste, MDF, yonga levha gibi emtia ürünündeki yüksek fiyat artışının iç piyasadaki hammade fiyatını da etkilediğini belirten Ahmet Güleç, "Bu durum da tüketiciye aldığı mobilyada ocaktan bu yana yüzde 15 fiyat artışı olarak yansıdı, eylüle kadar yüzde 30'u bulur. Örneğin, 500 bin liralık bir daire için ocakta en az 50 bin liralık mobilya talebi olurken, fiyat artışıyla bugün 60 bin lira, eylülde ise 70 bin lira harcama anlamına geliyor" dedi.

