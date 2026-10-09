Tam 15 kilo! Bozcaada'da yakalandı: '43 yaşındayım ilk defa böylesini gördüm'

Bozcaada açıklarında avlanan Bandırmalı bir balıkçı tarafından yakalanan 15 kilogramlık dev kalamar, Odunluk İskelesi’nden alınarak Bandırma’ya getirildi. Kalamar, daha sonra Bandırma Balık Hali’ne ulaştırıldı.

"43 YAŞINDAYIM İLK DEFA BÖYLESİNİ GÖRDÜM"

Bandırma Balık Hali’nde çalışan balıkçı esnafı Sezgin Acar, kalamarın büyüklüğünün dikkat çektiğini belirterek, "43 yaşındayım, ilk defa böyle kalamar görüyorum" dedi.

Yaklaşık 15 kilogramağırlığındaki dev kalamarın kilosunun bin liradan satışa sunulacağı öğrenildi.

Bandırmalı balıkçının Bozcaada açıklarında yakaladığı 15 kilogramlık dev kalamar, büyüklüğüyle balıkçı esnafının da dikkatini çekti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır