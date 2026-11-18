Ev ve arsa alıp satacakları yakından ilgilendiren yeni düzenleme için tarih belli oldu. Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu olarak uygulanacağı tarihi 1 Aralık 2026 olarak belirledi.

Daha önce araç alım satımlarında kullanılan güvenli ödeme sisteminin gayrimenkul işlemlerine de uygulanmasını sağlayacak düzenleme, alıcı ve satıcıları dolandırıcılık, sahtecilik ve ödeme anlaşmazlıklarına karşı korumayı amaçlıyor.

Mevcut uygulamada gayrimenkul satışlarında yüksek tutarlı ödemeler bazen elden yapılabiliyor. Bu durum, alıcı ve satıcı arasında ödeme anlaşmazlıklarına ve güvenlik sorunlarına yol açabiliyor.



Yeni düzenlemeyle birlikte konut ve arsa satışlarında nakit, havale veya EFT ile yapılan ödemelerde Güvenli Ödeme Sistemi kullanılacak. Böylece tapu devri ve satış bedelinin ödenmesi aynı süreçte gerçekleştirilecek, tarafların ödeme konusunda mağduriyet yaşamasının önüne geçilecek.

TAPUDAKİ DEVİR İŞLEMİ BİTENE KADAR PARA SATICININ HESABINA AKTARILMAYACAK

Yeni sistemin getirdiği en büyük yenilik, mülkiyet ile satış bedelinin eş zamanlı olarak el değiştirmesi olacak. Alıcının ödediği para, tapudaki devir işlemi tamamen bitene kadar satıcının hesabına aktarılmayacak.

Sistem şu adımlarla işleyecek:

-Satış bedeli, belirlenen bankalarda hesap açılarak bu hesaplarda bloke edilecek.

Vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden kendilerine verilen referans numarası ile tapu dairesindeki işlemlerini başlatacak.

-İşlem başarıyla tamamlandığında, tapu dairesinin onayıyla para satıcının hesabına geçecek.

-Tapu devrinin gerçekleşmemesi halinde yatırılan paranın iade süreci başlatılacak.

Sistem üzerinden gerçekleştirilen her işlem için, satıcıya aktarılan bedelden düşülecek bir kullanım bedeli alınacak.

-Bu yöntemle alıcı ödeme yapıp tapuyu alamaması ya da satıcının tapuyu devretmesine rağmen satış bedelini tahsil edememesi gibi riskler en aza indirilecek.

EMLAKÇILARIN YENİ SİSTEMDEN NASIL YARARLANACAK?

Emlakçılar da yeni uygulama kapsamında alıcı ve satıcılara destek verecek. Tarafların ödeme süreci hakkında bilgilendirilmesi, gerekli başvuruların yapılması ve tapu işlemlerinin koordinasyonu emlakçıların destek sağlayacağı konular arasında yer alacak.

ZORUNLU UYGULAMA 1 ARALIK 2026'DA BAŞLAYACAK

1 Aralık 2026 itibarıyla zorunlu hale gelmesi planlanan Güvenli Ödeme Sistemi ile gayrimenkul alım satımlarında ödeme ve tapu devri tek bir güvenli işlem sürecinde birleştirilecek.