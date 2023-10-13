Tarihin en büyük halka arzı! TAB Gıda halka arz oluyor: İşte detaylar...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 Ekim haftalık bültenini yayınlandı. Bu haftaki bültende 2 şirketin halka arzı onaylandı. Onaylanan şirketler TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ oldu.

6.8 MİLYAR TL'LİK EN BÜYÜK HALKA ARZ

TAB Gıda halka arz büyüklüğü ile dikkatleri çekiyor. 6.8 milyar TL arz büyüklüğüyle şirket ilk yüksek oranda halka arza edilen şirket olacak. Halkbank'ın 2012'deki 4,51 milyar TL ile halka arzı, borsa tarihindeki ikinci yüksek arz olmuştu.

HİSSE FİYATI 130 TL OLACAK

TAB Gıda'nın toplam 52,5 milyon TL payı halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 130,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

