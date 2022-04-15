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Tarım Bakanlığı'ndan flaş karar! Tereyağı İhracatı yasaklandı

15.04.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, 18 Nisan tarihinden itibaren tereyağı ihracatını yasaklama kararı aldı. Kararın ülkesel tereyağı arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için alındığı belirtildi.

Tarım Bakanlığı'ndan flaş karar! Tereyağı İhracatı yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan son dakika kararı geldi. Buna göre, tereyağı ve krema ihracatını, meydana gelebilecek arz daralması nedeniyle gıda güvencesinde bir sorun yaşanmaması için 18 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere askıya aldı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, 2021 yılında 3 bin 154 ton, bu yılın ocak ve şubat aylarında da toplam 3 bin 874 ton tereyağı ihraç edildi.

Tereyağı fiyatları, Türkiye'de ton başına 5 bin 400-5 bin 500 dolar, ABD'de 6 bin dolar, Okyanusya'da 6 bin 850-6 bin 900 dolar civarında seyrediyor.

Bakanlık, tereyağı ve krema ihracatını, yaklaşan turizm sezonu, bu yılın ikinci yarısında meydana gelebilecek arz daralması ve ülkenin ihtiyacı olan stok derinliğinin sağlanması gibi nedenlerle gıda güvencesinde sıkıntı yaşanmaması için 18 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere askıya aldı. Bu karar, projeksiyon ve değerlendirme çalışmaları sonuçlanana kadar uygulanacak.

608 BİN DOLARDAN 34 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Pandemi etkisiyle tüm dünyada zayıflayan ticaret Türkiye ihracatına da yansımış, tereyağı ihracatı bu nedenle düşük seviyelerde seyretmişti. Ancak geçen yılın ilk üç ayında 608 bin dolar olan tereyağı ihracatı bu yılın aynı döneminde 34 milyon dolara kadar yükseldi.

TİM verilerine göre, 2022 Ocak ayında 9,7 milyon dolar, şubat ayında 9,8 milyon dolar, mart ayında 14,5 milyon dolarlık tereyağı ihracatı gerçekleştirildi. (AA)


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