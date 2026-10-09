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Tarım sektörü ihracatı tüm zamanların ocak-eylül rekorunu kırdı

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı ocak-eylül döneminde 27,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Tarım sektörü ihracatı tüm zamanların ocak-eylül rekorunu kırdı

Türkiye'nin tarım ürünlerine farklı pazarlardan gelen yoğun talep, sektörün dış satımını destekledi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, tarım sektörünün ihracatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 27,1 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin toplam ihracatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 211 milyar dolara ulaşırken, tarım sektörünün bu dönemde toplam ihracat içindeki payı yüzde 12,9 oldu.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren 10 sektörden 3'ü tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

Buna göre, yılın 9 ayında yaş meyve ve sebze sektörü yüzde 42,2 artışla 3,2 milyar dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü yüzde 8 artışla 3,1 milyar dolarlık, tütün sektörü ise yüzde 15,4 artışla 929,5 milyon dolarlık ihracat yaptı.

REKOR KIRAN SEKTÖRLERDE IRAK, RUSYA VE ABD İLK SIRADA YER ALDI

Bu dönemde rekor kıran sektörlerin en fazla ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında Irak, Rusya ve ABD öne çıktı.

Yaş meyve ve sebze sektörü Irak'a 842 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Rusya'ya 398,1 milyon dolarlık, tütün sektörü ise ABD'ye 157 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

İller bazında bakıldığında yaş meyve ve sebze sektörü Mersin'den 880,2 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Muğla'dan 814,6 milyon dolarlık, tütün sektörü ise İzmir'den 677,9 milyon dolarlık ihracat yaptı.

TİM verilerine göre, bu yılın ve geçen yılın ocak-eylül döneminde tarım ve tarıma bağlı sektörlerin ihracat verileri şöyle:

Tarım sektörü ihracatı tüm zamanların ocak-eylül rekorunu kırdı 1
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarım
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