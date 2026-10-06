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Tarım ve Orman Bakanlığı geçen ay 117 bin 360 gıda denetimi yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eylül ayında 117 bin 360 gıda denetimi yaptıklarını ve uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218,2 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı geçen ay 117 bin 360 gıda denetimi yaptı

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 1-30 Eylül tarihlerinde yurt genelinde yapılan gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Tarladan sofraya her aşamada milletin sağlığı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının en temel öncelikleri olduğunu belirten Yumaklı, şunları ifade etti: "1-30 Eylül tarihlerinde yurt genelinde 117 bin 360 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218,2 milyon lira idari para cezası uygularken, 29 işletmeyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Kurallara harfiyen uyan esnafımızı, işletmelerimizi baş tacı ederken, soframızın bereketine ve insanımızın sağlığına kastedenlere göz açtırmamaya kararlıyız."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı denetim gıda
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