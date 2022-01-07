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Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı! GDO'lu ürünler hayvan yemlerinde kullanılacak

07.01.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir derneğin başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş bazı soya ile mısır çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması onaylandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken söz konusu ürünlerin sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem ham maddesi olarak kullanılması gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı! GDO'lu ürünler hayvan yemlerinde kullanılacak

Resmî Gazete'de yayımlanan kararla genetiği değiştirilmiş bazı soya ile mısır çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması onaylandı. Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan kararın geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ONAY

Konuya ilişkin biyogüvenlik kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Bakanlık, Livzym Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurusu üzerine, Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyoekonomik Değerlendirme Komitesince hazırlanan raporları değerlendirerek, modern biyoteknolojik yöntemlerle kapasitesi geliştirilmiş "Aspergillus oryzae" kullanılarak endüstriyel "proteaz/mukorpepsin" enziminin belirlenen hususlara uyulması şartıyla üretimine karar verdi.

Bakanlık, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin (BESD-BİR) başvurusu üzerine, komite tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, genetiği değiştirilmiş 4114 mısır çeşidi ile genetiği değiştirilmiş bir soya çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde belirlenen şartlara uyulması kaydıyla kullanılmasına onay verdi.

SADECE HAYVAN YEMLERİNDE KULLANILACAK

Genetiği değiştirilmiş söz konusu ürünlerin sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem ham maddesi olarak kullanılması gerekiyor.

Kararların geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi.

Kararlarla, bu ürünlere ilişkin "ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, ithalatta uygulanacak işlemler, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları, işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı" başlıklarındaki hususlara uyulması zorunlu tutuldu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
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