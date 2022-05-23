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Tarımsal girdilerde yeni rekor! Gübredeki artışa dikkat çekildi...

23.05.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık bazda yüzde 105,70 artarken, aylık bazda 15,16 yükseldi. Tarımsal girdi enflasyonu yeni bir rekor kırarken, yıllık bazda fiyatı en çok artan kalemler gübre ve toprak geliştiricilerde oldu.

Tarımsal girdilerde yeni rekor! Gübredeki artışa dikkat çekildi...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre Tarım-GFE aylık bazda yüzde 15,16, yıllık bazda ise yüzde 107,70 oldu. Yıllık bazda Endeks tarihinin rekoru egale edildi.

Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47,98 yükselen Tarım-GFE, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 44,42 artış gösterdi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,85, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 16,12 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 56,43, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 113,89 artış gerçekleşti.

YILLIK DEĞİŞİM

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 31,48 ile veteriner harcamaları ve yüzde 34,54 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 228,20 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 175,39 ile enerji ve yağlar oldu.

AYLIK DEĞİŞİM

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,73 ile makine bakım masrafları ve yüzde 3,31 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 44,65 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 23,32 ile enerji ve yağlar oldu.


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