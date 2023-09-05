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TARKİM BİTKİ HALKA ARZ NE ZAMAN? Tarkim halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

05.09.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkim halka arz tarihleri borsa ile ilgilenen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Talep toplama tarihleri SPK tarafından duyuruldu. Firmanın halka arz büyüklüğü 537 Milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 23,81 olarak açıklandı. Peki, Tarkim Bitki halka arz ne zaman? Tarkim halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

TARKİM BİTKİ HALKA ARZ NE ZAMAN? Tarkim halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Tarkim halka arz tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Tarkim halka arzda toplam 5 milyon TL nominal değerli paylar, 107,50 lira sabit fiyattan satışa çıkacak. Tarkim halka arz hisse kodu ise Tarkim olarak açıklandı.

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TARKİM BİTKİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Tarkim halka arz tarihleri 5 ylül itibarıyla başladı.

Talep toplama işlemleri 6 Eylül 2023 Çaraşamba günü sona erecek.

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TARKİM HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Tarkim'in halka arz sonrası açıklık oranı yüzde 23,81 olarak beklenidi.

Tarkim'in paylarının tamamının satışı sonrası halka arz büyüklüğünün yaklaşık 537 Milyon lira olması bekleniyor.

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TARKİM HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Tarkim hisse fiyatı 107,50 TL olarak açıklandı. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Tarkim halka arzının katılım endeksine uygun olduğu bilgisi bulunuyor.

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TARKİM HİSSE KODU NEDİR?

Tarkim hisse kodu TARKM olarak açıklandı.

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