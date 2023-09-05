TARKİM BİTKİ HALKA ARZ NE ZAMAN? Tarkim halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Tarkim halka arz tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Tarkim halka arzda toplam 5 milyon TL nominal değerli paylar, 107,50 lira sabit fiyattan satışa çıkacak. Tarkim halka arz hisse kodu ise Tarkim olarak açıklandı.
Tarkim halka arz tarihleri 5 ylül itibarıyla başladı.
Talep toplama işlemleri 6 Eylül 2023 Çaraşamba günü sona erecek.
Tarkim'in halka arz sonrası açıklık oranı yüzde 23,81 olarak beklenidi.
Tarkim'in paylarının tamamının satışı sonrası halka arz büyüklüğünün yaklaşık 537 Milyon lira olması bekleniyor.
Tarkim hisse fiyatı 107,50 TL olarak açıklandı. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.
Tarkim halka arzının katılım endeksine uygun olduğu bilgisi bulunuyor.
Tarkim hisse kodu TARKM olarak açıklandı.