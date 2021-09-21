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Tarlada 3,5 lirayken markette neredeyse 3 katı!

21.09.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te çiftliler topladıkları üzümleri tarlada 3,5 TL’den satarken marketlerde ise 10 TL’den satılıyor.

Tarlada 3,5 lirayken markette neredeyse 3 katı!

Gaziantep’te çiftçilerin binbir emekle yetiştirdiği üzümün hasadı başladı. Çiftçiler tarlada üzümlerini 3,5 TL’den sattıklarını ifade ederek, marketlerde ise bu fiyat 10 TL’ye çıkıyor. Çiftçi Mehmet Cihan, üzümün veriminden memnun olduklarını ifade ederek, fiyatın tarlada 3,5 TL olduğunu marketlerde ise bunun 3 katına satıldığını söyledi.

"TARLADA FİYATI 3,5 TL"

Çiftçi Mehmet Cihan tarlada üzümü 3,5 TL’ye sattıklarını ifade ederek, “Bu sene maşallah geçen senelere göre hasadımız iyidir. Verimden memnunuz. Bu sene hava biraz kurak geçtiği için üzüm biraz bozulmaya başladı. Tarlamdan bu sene 2,5 ton üzüm almayı bekliyoruz. Marketlerde fiyatlar çok yüksek. Biz burada üzümü 3,5 TL’den satıyoruz. Ama marketlerde en düşük 7,5 TL ile 10 TL’ye satılıyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA

"Fiyatlar markette arttı üreticiye yansımadı"


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Tarlada 3,5 lirayken markette neredeyse 3 katı!Tarlada 3,5 lirayken markette neredeyse 3 katı!
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
türkiye de akaryakıt masrafları otoyol ve köprü ücretlerinden haberiniz yokmuş gibi ticaret yapan insanları pahalılığın sebebi ilan ediyorsunuz. gidin tarladan alın o zaman
Tarım Sekreterinin acilen Kızılay meydanında tanzim satış magzaları açması lazım.Ne de olsa seçim yakın.İyi bir alğı yöntemi olur.

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