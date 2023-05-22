Taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 90 bin taşerona kadroda son durum

Taşerona kadro ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için 28 Mayıs’ta sandık başına gidilecek. Seçim sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılacak ve ilk gündem maddesi taşerona kadro olacak. İşte taşerona kadroda son durum...

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşerona kadro konusunda geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden birinin taşeron işçilere yönelik olacağını söyledi.

Bakan Bilgin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"KİT'lerde 80 bin civarında taşeron işçi vardı, şimdi sayıları 100 bin civarında. Bazı kuruluşların yeniden taşeron işçiliğine müracaat etmesi sonucu sayıları arttı. Bu sorunu da çözeceğimizin sözünü verdik. Çalışmalarımızın büyük kısmını tamamladık. Geçici işçiler dosyasını kapattık, bunu da çözeceğiz”

TAŞERONA KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Bilgin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Çalışmayı önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. 100 bin taşeron işçinin beklediği düzenleme hayata geçirilecek."

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Meclis'te yeni yasama dönemi takvimi ise 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin sonuçların ilanından itibaren işleyecek.

TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğüne göre, Yüksek Seçim Kurulunun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız toplanacak.



