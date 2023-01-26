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TAŞERONA KADRO ne zaman gelecek, şartları ne? Sözleşmeli personele kadro Resmi Gazete'de yayımlandı! Şimdi tüm gözler taşerona kadroda

26.01.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşerona kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri 458 bin 615 sözleşmeli personele kadro yolunu açan kanunun bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kamu kurumlarında taşerona bağlı olarak çalışan 90 bin işçinin yapılan çalışmalar sonucunda kadroya geçmesi bekleniyor. Peki, taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları ne? Taşerona kadro Meclis'e geldi mi?

TAŞERONA KADRO ne zaman gelecek, şartları ne? Sözleşmeli personele kadro Resmi Gazete'de yayımlandı! Şimdi tüm gözler taşerona kadroda

Taşerona kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri Devlet kurumlarında çalışan 458 bin 615 sözleşmeli çalışana kadro sağlayacak kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından merak konusu oldu. Taşerona kadro çalışmasının sonucunda 90 bin çalışan kadroya geçecek. İşte, 26 Ocak 2023 Perşembe günü itibarıyla taşerona kadro son durum...

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TAŞERONA KADRO VERİLECK Mİ?

Taşerona kadro çalışmaları sürerken 458 bin 615 sözleşmeli personele kadro verilmesini içeren kadro düzenlemesi yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Şimdi gözler, taşeron işçiye kadro çalışmasına ilişkin yapılacak yeni açıklamada.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada geçtiğimiz senelerde yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildiğini belirtmişti.

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Bakan Bilgin açıklmasında "O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerine yer vermişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

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TAŞERONA KADRO MECLİS'E GELDİ Mİ?

Taşerona kadro ile ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi. 90 bin taşerona kadro düzenlemesinin kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi ve ardından yasalaşması bekleniyor.

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SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO RESMİ GAZETE'DE!

Sözleşmeli personele kadro Resmi Gazete'de yayımlandı.

28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar, memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak. Açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar, müracaat etmeleri halinde Sağlık Bakanlığı tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacak.

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Anahtar Kelimeler:
taşerona kadro

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