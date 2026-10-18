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Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 65'e düştü

Altıncı Fon Kurulu Toplantısı düzenlendi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 65'e düştüğü belirtildi. Açıklamada, "66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye toplam yaklaşık 40,8 milyar lira tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri Ziraat Bankası tarafından tamamlanmıştır" denildi.

Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 65'e düştü

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Altıncı Fon Kurulu Toplantısı'nın, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

"TEKLİF TBMM'DE GÖRÜŞÜLECEK"

Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak kanun teklifinin 14 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, teklifin, gelecek hafta Genel Kurulda görüşülmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Toplantıda, Fon Koordinasyon Kurulu tarafından, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen mevcut kanun teklifinin yanı sıra, sermaye piyasalarında yapısal sorunların giderilmesi, düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, yaptırım ve cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nda kalıcı ve kapsamlı değişiklikler öngören yeni bir taslak düzenlemeye ilişkin ilk değerlendirmelerin de gündeme getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131 den 65 e düştü 1

"AZAMİ SAYIDA KİŞİYE ÖDEME YAPILMASI PLANLANMAKTADIR"

Diğer yandan tasfiye sürecinin başından bugüne A1 Portföy Yönetim Şirketi AŞ, Bulls Portföy Yönetim Şirketi AŞ ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi AŞ'nin yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye toplam yaklaşık 40,8 milyar lira tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri Ziraat Bankası tarafından tamamlanmıştır. Böylece tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 65'e düşmüştür. Ayrıca, SPK'nın 15 Ekim tarihli kararı ile Hedef Portföy Yönetim Şirketi AŞ'nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin tasfiye işlemlerinin de bu 3 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu fonlar için belirlenen esaslara tabi olmasına karar verilmiştir. Önümüzdeki hafta bu kapsamda, başta para piyasası fonlarında yer alanlar olmak üzere azami sayıda kişiye ödeme yapılması planlanmaktadır."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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