TAT Gıda'nın sahibi Şerafettin Memiş hayatını kaybetti

Gelen bilgilere göre TAT Bakliyat'ın kurucusu ve TAT Şirketler Grubunun sahibi Şerafettin Memiş, dün 16:00 sıralarında Mersin'deki evinde hayatını kaybetti.
Memiş'in vefatıyla ilgili olarak oğlu Veysel Memiş, 63 yaşındaki babasının evde uyurken kalp krizi geçirdiğini aktardı. Memiş, babasının daha önce bilinen bir rahatsızlığının olmadığını da söyledi.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Şerafettin Memiş için bugün öğle namazında Mersin'de Muğdat Camisi'nde cenaze töreni yapılacak.
Gıda ve bakliyat sektöründe 46 sene deneyime sahip olan TAT Şirketler Grubu'nun sahibi Şerafettin Memiş, ocakta Tat Gıda Sanayi A.Ş. paylarının yüzde 49.04'ünü 80.9 milyon dolara Koç Holding'ten satın almıştı.
1960'ta Muş’ta doğan Şerafettin Memiş, eğitimini tamamladıktan sonra kendi işini kurarak ticari yaşamına ilk adımını attı ve 1977'de ilk iş yerini açarak gıda ticaretine başladı.
1989'da Mersin’de bakliyat ve hububat sektöründe faaliyete başladı. ISO 500 ve TİM 500 listelerinde yer alan, gıda sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’yi 1991'de, Tat Bakliyat Sananayi ve Ticaret A.Ş.’yi de 1994'de kurdu. 20 sene Mersin Ticaret Borsası'nda meclis üyeliği, Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Meclis Başkanlığı yaptı.