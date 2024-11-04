TAT Gıda'nın sahibi Şerafettin Memiş hayatını kaybetti

Gelen bilgilere göre TAT Bakliyat'ın kurucusu ve TAT Şirketler Grubunun sahibi Şerafettin Memiş, dün 16:00 sıralarında Mersin'deki evinde hayatını kaybetti.

OĞLU KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ AKTARDI

Memiş'in vefatıyla ilgili olarak oğlu Veysel Memiş, 63 yaşındaki babasının evde uyurken kalp krizi geçirdiğini aktardı. Memiş, babasının daha önce bilinen bir rahatsızlığının olmadığını da söyledi.

MERSİN'DE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Şerafettin Memiş için bugün öğle namazında Mersin'de Muğdat Camisi'nde cenaze töreni yapılacak.

KOÇ HOLDİNG'TEN ALMIŞTI

Gıda ve bakliyat sektöründe 46 sene deneyime sahip olan TAT Şirketler Grubu'nun sahibi Şerafettin Memiş, ocakta Tat Gıda Sanayi A.Ş. paylarının yüzde 49.04'ünü 80.9 milyon dolara Koç Holding'ten satın almıştı.

TAT GIDA'NIN SAHİBİ ŞERAFETTİN MEMİŞ KİMDİR?

1960'ta Muş’ta doğan Şerafettin Memiş, eğitimini tamamladıktan sonra kendi işini kurarak ticari yaşamına ilk adımını attı ve 1977'de ilk iş yerini açarak gıda ticaretine başladı.

1989'da Mersin’de bakliyat ve hububat sektöründe faaliyete başladı. ISO 500 ve TİM 500 listelerinde yer alan, gıda sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’yi 1991'de, Tat Bakliyat Sananayi ve Ticaret A.Ş.’yi de 1994'de kurdu. 20 sene Mersin Ticaret Borsası'nda meclis üyeliği, Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Meclis Başkanlığı yaptı.