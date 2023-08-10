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TATEN ne zaman halka arz olacak? TATEN Tatlıpınar Enerji halka arz hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı? SPK onay verdi

10.08.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TATEN Tatlıpınar Enerji halka arz tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. SPK tarafından onaylanan ve 2 gün boyunca talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek olan TATEN halka arzı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. halka arz tarihleri ve hisse fiyatı belli oldu. İşte TATEN Tatlıpınar Enerji halka arz hakkında tüm merak edilenler...

TATEN ne zaman halka arz olacak? TATEN Tatlıpınar Enerji halka arz hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı? SPK onay verdi

Tatlıpınar Enerji halka arz tarihleri yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Tatlıpınar Enerji halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Şirketin halka arzı bu hafta gerçekleştirilecek. Yatırımcılar ise TATEN ne zaman halka arz olacak? TATEN Tatlıpınar Enerji halka arz hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

### TATEN NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. halka arz tarihleri açıklandı. Tatlıpınar Enerji’nin 10 - 11 Ağustos 2023 tarihlerinde 2 gün boyunca talep toplayacağı açıklanırken satılan paylar, bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak.

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TATLIPINAR ENERJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Tatlıpınar Enerji hissesi 22,50 TL’den halka arz olacak.

TATLIPINAR ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.

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TATLIPINAR HALK ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Tatlıpınar, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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