TAVUK DÜNYASI HALKA ARZ OLUYOR! Tavuk Dünyası halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?

Tavuk Dünyası halka arz için talep toplama işlemlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında konuya dair yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Yüzde 24,79 oranında halka açılacak firmada yurtiçi ve yurtdışı restoran yatırımları gerçekleştirilecek. Tavuk Dünyası halka arz talep toplama tarihleri ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAVUK DÜNYASI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Tavuk Dünyası halka arz talep toplama tarihi henüz belli olmadı.

Talep toplama takvimi ile şu an talak halinde olan halka arzda ayrıntıların yakın zamanda belli olması ön görülüyor.

TAVUK DÜNYASI HİSSE KODU NEDİR?

Tavuk Dünyası hisse kodu TVKDN'dir.

TAVUK DÜNYASI HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Tavuk Dünyası halka arzda payların oransal dağıtım yöntemi ile dağıtılması bekleniyor.

TAVUK DÜNYASI HİSSE FİYATI NE KADAR?

Tavuk Dünyası hisse fiyatı henüz açıklanmadı.

