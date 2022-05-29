Tazminat alabilirsiniz! Çoğu araç sahibi bundan haberdar değil

İkinci el araba satışlarında kaza yapmış araç, kazalı olarak kayıtlara geçtiğinden emsallerine göre değer kaybı yaşıyor. Bu zararın önüne geçmek veya oluşan kaybı, değer kaybı tazminatıyla en aza indirmek mümkün. Posta'nın haberine göre bu zarar, değer kaybı tazminatı ile hatalı sürücünün trafik sigortası tarafından karşılanıyor. İşte merak edilen değer kaybı tazminatıyla ilgili detaylar...

1- Değer kaybı tazminatı nasıl belirleniyor?

Geçen yıl yapılan düzenleme ile değer kaybı tazminatına standart getirildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), değer kaybı tazminatının hangi formüle göre hesaplanacağını, araçların piyasa değerine, kullanılmışlık düzeyine, kilometresine göre tazminat hesaplamasında hangi katsayıların kullanılacağını, hasar onarımında değişen parçanın değerinin nasıl hesaplanacağını tek tek belirledi. Bu liste ve formüller 4 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlandı.

2- Hangi sürücüler tazminat alabilir?

Yasaya göre; tazminattan yararlanabilmeniz için kazada kusursuz taraf olmalısınız. Kazaya neden olan kusurlu sürücünün sigortası, kusursuz sürücünün değer kaybını karşılıyor.

3- Değer kaybı tazminatını kim belirliyor?

Tazminat, sigorta eksperi tarafından ayrıca düzenlenen değer kaybı raporu ile hesaplanıyor.

4- Hesabı neler etkiliyor?

Tazminat; aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, kilometresi ve ticari amaçla kullanılıp kullanılmadığına göre hesaplanıyor. Aracın piyasa değeri ise kaza tarihinde Türkiye Sigorta Birliği kasko araç değer listesindeki ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Piyasa Değer listesindeki araç gruplarına göre belirlenmiş bedellerin ortalaması alınarak tespit edilecek. Hasar gören aracın bedeli bu listelerde yer alıyorsa tazminat hesaplaması da bu bedel üzerinden yapılacak. Araç, listelerde yer almıyorsa o zaman piyasa değeri üzerinden tazminat hesaplanacak.

5- Hangi araçlar değer kaybı tazminatı için başvurabilir?

Son düzenlemeye göre; ticari olsun olmasın; otomobilinden traktörüne, motosikletinden tankerine, iş makinesinden minibüsüne, taksisinden otobüsüne, kamyonundan kamyonetine kadar tüm araç grupları tazminat için başvurabiliyor. Kiralık araçlar için de değer kaybı tazminatına başvurmak mümkün. Ancak trafikten çekilen, hurdaya çıkmış araçlar için sigortadan değer kaybı tazminatı talep edilemiyor.

6- Araçtaki hangi hasarlar için ödeme yapılıyor?

Daha önce mini onarım ile basit kaporta, cam, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamında yapılan onarımlar için değer kaybı tazminatı ödenmiyordu. Şu anda araçlardaki tüm hasarlar için değer kaybı tazminatı ödenebiliyor.

7- Tazminat başvurusu nasıl yapılır?

Kaza tespit tutanağı ve değer kaybı talep edilen araca ilişkin hasar ekspertiz raporu, hasar fotoğrafları, aracın ruhsat fotokopisi, sürücü belgesi ile sigorta şirketine bizzat ve yazılı olarak müracaat edilmesi gerekiyor. Bu işi meslek edinip çıkar sağlayan aracı kurumlar var. Bunlarla muhatap olmanıza gerek yok.

8- Tazminat kaç kez ödenir?

Her kaza sonrası değer kaybı tazminatı için başvurma hakkınız var.

9- Ne kadar süre içinde başvuru yapılmalı?

Değer kaybı tazminatının kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde talep edilmesi gerekiyor.

10- Zarar karşılanmazsa ne yapılabilir?

Sigorta zararı karşılamazsa veya daha düşük bir bedel önerirse Sigorta Tahkim Komisyonu’na (sigortatahkim.org) başvuru yapabilirsiniz. Başvuru gerçekleştirmek için öncelikle ilgili sigorta şirketine başvuru yapılması ve 30 gün içinde ilgili sorunun çözülememiş olması gerekiyor.

