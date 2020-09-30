TBMM'den Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçisi ilanı! Kamu Denetçisi ve Kamu Başdenetçisi başvurusu nasıl, nereye yapılır?

Kamu Denetçileri Yahya Akman, Arif Dülger, Hüseyin Yörük ve Cemile Özlem Tunçak ile birlikte Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un görev süresi yakın bir zamanda dolacak. Bu kişler yerine TBMM'ye alınacak yeni Denetçiler ve Başdenetçi ilanı bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. 2016 Kasım ayından bu yana görevde olan kişiler yerine 4 Kamu Denetçisi ve Kamu Başdenetçi alınacak. İşte 2020 Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçisi alımı başvuru koşulları...

KAMU BAŞDENETÇİ VE DENETÇİ BAŞVURUSU

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre TBMM tarafından Kamu Başdenetçisi ve Denetçi alımı yapılacak. Kamu Başdenetçisi ve Denetçi ilanlarına nasıl ve nereden başvuru yapılacak araştıran adaylar, başvuru şartlarını ve detayları paylaşıyoruz. İşte TBMM Kamu Denetçisi ve Kamu Başdenetçisi ilanının detayları...

TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu'na Başdenetçi ve Denetçi seçimi yapacak. Denetçi seçimi ile ilgili ilan Resmi Gazete'nin bugün ki sayısında yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 11 'inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir Kamu Başdenetçisi ve dört Kamu Denetçisi için seçim yapılacaktır.