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  4. TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2023: TCDD 114 işçi başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? Tcdd.gov.tr ekranı

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2023: TCDD 114 işçi başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? Tcdd.gov.tr ekranı

30.10.2023 13:54 | Son Güncelleme:
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TCDD işçi alımı başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre kuruma 186 makine bakımcı, 3 kaynakçı,15 makine teknisyeni/motor tamircisi olmak üzere 114 işçi alınacak. Peki, TCDD işçi başvuru şartları neler? TCDD işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2023: TCDD 114 işçi başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? Tcdd.gov.tr ekranı

TCDD işçi alımı başvuru şartları ile ilgili detaylar Resmi Gazete'!de yer alan ilanının ardından merak edildi. TCDD işçi alımına ilişkin yayımlanan bilgilere göre; kaynakçı için KPSS şartı yer alıyor. Yayımlanan bilgilere göre makine bakımcı ve makine teknisyeni-motor ve makine personeli için ise KPSS şartı bulunmuyor. İşte TCDD işçi başvuru şartları ve detaylar...

TCDD İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

TCDD işçi alımı şartları için yayımlanan bilgilere göre işçiler Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, İzmir, Kocaeli, Malatya ve Sivas'ta görevlendirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; TCDD işçi alım ilanlarında belirtilen kaynakçı pozisyonu için KPSS şartı bulunuyor.

86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni-motor ve makine personeli için ise KPSS şartı aranmayacak. İş gücü taleplerine ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) 30 Ekim-3 Kasım döneminde yayımlanacak.

Aranan şartlardan evrak teslim tarihi ve yerine, uygulama ve sözlü sınav bilgilerinden sonucuna kadar tüm duyurular TCDD'nin internet sitesi "Duyurular" bölümünde yer alacak.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

TCDD'DEN 114 İŞÇİSİ ALIMI HAKKINDA AÇIKLAMA

TCCD'den işçi alımına ilişkin açıklama yapıldı. Konuya ilişkin detaylara duyurular ekranından ulaşabilirsiniz.

TCDD DUYURULAR EKRANI

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