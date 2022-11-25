TCMB Başkanı Kavcıoğlu’ndan çok kritik Türk Lirası açıklaması: ‘Tarihsel olarak en iyi seviyede…’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Kasım ayı Finansal İstikrar Raporu’nu açıkladı. Merkez Bankası, yılın ikinci Finansal Raporu'nu açıkladı. Raporda bankacılık başta olmak üzere finansal kesimin aktif kalitesinin tarihsel olarak en iyi seviyede olduğu vurgulandı. Son dönemde alınan tedbirlerin TL cinsinden varlık ve fonlama talebini artırdığı ifade edildi.

Yılın ikinci Finansal Raporu'nda öne çıkan mesajlar ve Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun raporun önsözünde yer alan açıklamaları şöyle:

Uygulanan makroihtiyati politikalar neticesinde KOBİ, ihracat ve yatırım kredilerinin Ocak-Eylül dönemindeki net kullandırımı önceki yıla kıyasla 65 milyar TL'den 878 milyar TL'ye gelerek 12 kat artış gösterdi

Reel sektörün finansal varlıkları, yükümlülüklerine kıyasla güçlü artışını sürdürürken; likidite, kârlılık ve borç ödeme göstergelerindeki olumlu görünüm korunmakta

Reel sektörün net döviz açık pozisyonu 2022 yılında 32,7 milyar dolar azalarak son 12 yıldaki en düşük seviye olan 89,1 milyar dolara geriledi

Hanehalkı ve reel sektörün finansal dayanıklılık göstergelerindeki iyileşme devam etmekte ve emsal ülkelere göre olumlu yönde ayrışmakta

Hanehalkı TL mevduatı ve TL cinsinden finansal varlıkları belirgin düzeyde artarken, hanehalkının yabancı para mevduat tercihi azalmakta

Güçlenen hanehalkı ve reel sektör bilançoları sayesinde, bankalar başta olmak üzere finansal kesimin aktif kalitesi iyileşmeye devam ederek sektörün TGA oranı yüzde 2,2 ile tarihsel olarak en düşük seviyesine ulaştı

Bankaların dış borçları azalırken, güçlü yabancı para likidite tamponları ile bankaların likidite şoklarına karşı dayanıklı yapısı korunmakta

Bankacılık başta olmak üzere finansal kesimin aktif kalitesi tarihsel olarak en iyi seviyesinde

Son dönemde almış olduğumuz tedbirler firma ve hanehalkı bilanço dengelerini güçlendirirken, TL cinsinden varlık ve fonlama talebini artırtırdı.

Mevduat dağılımında TL güçlenirken, finansal sistemin yurt dışı fonlamaya bağımlılığı azalmakta.



