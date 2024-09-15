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TCMB likiditeyi azaltmaya çalışıyor... Piyasada artış devam ediyor!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.09.2024 17:21
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasadaki fazladan likiditiye müdahala etmeye çalışırken sistemdeki likidite durumunda da dalgalı seyir izleniyor. Buna göre, . 13 Eylül itibarıyla sistemde likidite fazlası 139,6 milyar TL olarak kaydedildi.

TCMB likiditeyi azaltmaya çalışıyor... Piyasada artış devam ediyor!

TCMB net fonlaması 12 Eylül itibarıyla yeniden negatif bölgeye geçti ve aynı günde likidite fazlası 75,5 milyar TL olarak kaydedildi. 13 Eylül'de de net fonlama negatif olurken, likidite fazlası 139,6 milyar TL'ye çıktı.

Gecelik repo faiz ortalaması da yüzde 50,91 ile 133 baz puan gerilerken, TCMB'nin politika faizine doğru belirgin bir gerileme kaydetti. TCMB'nin attığı adımlarla sistemdeki likidite fazlası Ağustos sonu itibariyle kurumuştu.

EK İHALELER YAPILMIŞTI

Son dönemde TCMB likidite fazlasını sterilize etmek için birçok önlem almıştı. TCMB'nin sterilizasyon için TL karşılığı altın ve Döviz swap ihalelerine başlayabileceği aktarılırken, daha önce kullanılan Türk lirası depo ihalelerine gün içinde ek ihale eklenmesi kararı alınmıştı.

Bununla birlikte son dönemde sterilizasyon için Takasbank nezdinde de işlemlere başlandığı belirtilmişti.

DESTEKLEYİCİ ADIMLAR ÖN PLANA ÇIKMIŞTI

TCMB'den makroihtiyati çerçeveye ilişkin yapılan duyuruya göre, Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yaptı.

Buna göre, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ila yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltildi.

Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak yüzde 60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildi.

Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef hesaplamasına tüzel kişi KKM dahil edildi.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB likidite
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