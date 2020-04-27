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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 6 milyar lira verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2020 12:14 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 6 milyar lira verdi

İhaleye 15 milyar 180 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 9,14 seviyesinde gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ihale,

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