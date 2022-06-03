TEFE TÜFE yüzde kaç oldu? Kira fiyatları düşer mi, yükselir mi? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama!

TEFE TÜFE yüzde kaç oldu? sorusunun yanıtı ve kira fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TÜİK'ten yapılan mayıs ayı enflasyon oranı açıklamasının detayları araştırılmaya devam ediliyor. Peki TEFE TÜFE yüzde kaç oldu? Kira fiyatları düşer mi, yükselir mi? Ayrıntılar haberimizde....

TEFE TÜFE YÜZDE KAÇ OLDU?

Haziran ayı kira artış oranı 3 Haziran Cuma günü belli oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında Nisan ayınaa göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti. Kira artış oranı yüzde 39,33 oldu.

KİRA FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Konut kirası: 1000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Mayıs 2022 kira artış oranı: yüzde 39,3

Haziran ayı kira zammı tutarı: 393 TL

Haziran ayı TÜFE zamlı yeni kira tutarı: 1.393 TL.

Bu veri haziran ayı kira artış oranını da belirledi. Yani ev sahipleri haziran 2022'de kiralara en fazla yüzde 39.33 oranında zam yapabilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

12 aylık ortalama baz alınarak hesaplanan kira artış oranı araştırılıyor. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde yüzde 34,46 olmuştu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde yüzde 39,33 olarak gerçekleşti.

Örnek Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %39,33

Haziran 2022 Kira Artış Tutarı: 393,3 TL

Haziran 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.393,3 TL



