Tek sefere mahsus! Çalışan da çalışmayan da alıyor: 600 TL ödeniyor...

Annelere çalışsalar da çalışmalarda tek sefer için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından para ödeniyor. Yapılan ödeme ise çocuk sayısına bağlı olarak değişiyor. Bu destekten yararlanmak isteyenler için başvuruların nereye yapılacağı ve diğer tüm ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE ÖDEMELER DEĞİŞİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her doğum yapan T.C. vatandaşına tek sefer olmak üzere karşılıksız olarak ödeme yapılıyor. Bu rakamlar ise 300 TL ve 600 TL arasında değişiyor. Doğum parası, ilk çocuk, ikinci çocuk yada üçüncü çocuk olması durumuna göre farklılık gösteriyor. Rapor parası ise çalışan kişinin hamilelik nedeniyle yaklaşık 4 ay boyunca işe gidememesi dolayısıyla sigorta tarafından brüt tutar üzerinden verilen tutarı ifade ediyor.

DOĞUM YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Doğum yardımı çocuk sayısına göre değişiyor demiştik. Bu rakamlara bakıldığında İlk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üç ve daha fazla çocuk için 600 TL ödeniyor. Çalışan da çalışmayan da doğum parası desteğinden yararlanabiliyor. Bu yardımı alabilmek için başvuru yapmak gerekiyor. Başvuru detayları ise şu şekilde;

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aşağıdaki link üzerinden indireceğiniz belgeyi doldurduktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine teslim edebilirsiniz. Bu şekilde gereken tutar hesabınıza yatacak ve yattığı an size mesaj gelecektir.

[Doğum yardımı başvuru dilekçesi için tıklayınız](https://ailevecalisma.gov.tr/medias/12001/do%C4%9Fum-yard%C4%B1m%C4%B1.pdf)

DOĞUM SONRASI RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

Bu tutarın hesaplanması için birkaç formül bulunmaktadır. Bu formüllerden birisi şu şekilde;

Annenin doğumdan önce çalıştığı son 3 ay boyunca aldığı brüt maaşların ortalaması alınır ve elde edilen ortalama brüt ücretin üçte ikisi, annenin 30 günlük doğum izin ücreti olarak belirlenir. Bu tutarın 30'a bölünmesi ile günlük doğum izin ücreti bulunur. Günlük doğum izni ücretinin, izin süresi ile çarpılmasıyla annenin alacağı toplam doğum izni ücreti hesaplanmış olur.

Doğum parası genellikle çalışan işletmenin onay vermesiyle hesaba geçirilmektedir. Şirketin doğum izni bitene kadar onay verme hakkı vardır. Dolayısıyla doğum izninin bitmesinin akabindeki 2 hafta içerisinde tutar hesaba yatmaktadır.



