FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tek tek cımbızla seçtiği safranı, araba fiyatına satılıyor

Tek tek cımbızla seçtiği safranı, araba fiyatına satılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.07.2020 10:50 | Son Güncelleme

Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayan Safran bitkisi tek tek cımbızla seçilerek kilosu 30 bin TL ye satılıyor.

Tek tek cımbızla seçtiği safranı, araba fiyatına satılıyor

Adını Karabük’ün Safranbolu ilçesinden alan Safran bitkisi dünyanın en pahalı baharatları arasında yer alıyor. Birçok faydası olduğu bilinen bu bitki, satıcıları tarafından tek tek cımbızla seçiliyor. Son bahar çiçeği olarak da adlandırılan Safran bitkisi kendi miktarının 100 bin katı suyu sarı renge boyuyor. Anti tümör özelliği olduğu da bilinen bitkinin hasadı Ekim ve Kasım aylarında çok ince bir işçilik ile yapılıyor. Güncel olarak kilosu 30 bin Türk lirası olan Safran bitkisi vatandaşlar tarafından gram ile alınıyor.

8d317420-96e6-4156-b4a3-29dccdd562c1

KENDİ AĞIRLIĞININ 100 BİN KATI SUYU SARIYA BOYUYOR

Sivas’ta Çarşıbaşı Mahallesinde Aktarlık yapan Sefa Korkmaz, Safranın genelde gıda boya maddesi olarak kullanıldığını belirterek, “Safran bitkisi kendi mevcut ağırlığının 100 bin kat daha fazlasını boyama etkisine sahip. Bunun için boya sanayisinde çok yüksek oranda kullanılıyor. Aynı şekilde baharat olarak, tat verici baharat olarak da tercih ediliyor. Genelde Araplarda yaygın bir şekilde kullanılan bir kültürdür. Sarartıcı özelliği olduğundan ötürü pilavlara katılabiliyor’’ şeklinde konuştu. Korkmaz, aynı zamanda bitkinin yurtdışında genelde; Fransa, İtalya ve Belçika kısımlarında bilinen bir bitki olduğunu söyleyerek, ülkemizde de Safranbolu’da bilinen ve yetişen bir bitki olduğunu dile getirdi.

e47d0159-13e0-4bb7-a36a-b558b18d3c01

GÜNCEL FİYATI DUCAK UÇUKLATIYOR

Aktar Korkmaz, kilogram fiyatının 30 bin TL olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de Safranbolu’da yetişmesinden dolayı ismini de buradan alıyor. Yurt içinde nadir bir kısımda toplanıp gerçekleştiriliyor. Safranın güncel fiyatı 30 bin Türk lirası. Hem toplanım koşulları hem az miktarda olması, hem de çok sayıda bitkiden az miktarda elde edilmesinden kaynaklı fiyat artışı gerçekleşiyor. Çok ince bir işçilik gerektiriyor. Örnek verecek olursak 500 gram içerisinde ortalama 80 bin adet çiçekten toplanım gerçekleşiyor’’dedi.

db515912-983d-4d93-bf0f-981b5002eecd

CIMBIZLA TOPLANIYOR

Sefa Korkmaz, çalışan mevcut işçilerin Safran bitkisini teker teker cımbızla toplandığını belirterek “Bundan ötürü fiyatların yüksek oranda pahalılığı gerçekleşiyor. Müşterilerimiz bunu gram şeklinde alıyor. Bizde tartarken bunu 1 gram şeklinde tartıyoruz. Genelde gıda ve renklendirici sanayisinde tercih edildiğinden ötürü vatandaşlara gramaj şeklinde satım gerçekleştiriyoruz. Safranın yüksek fiyatlı olmasından ötürü yan ürünleri yüksek oranda gerçekleşim sağlayabiliyor. Bununla ilgili olarak vatandaşlarımızın safranı tamamen bilindik aktarlardan alması gerekiyor’’ diye konuştu.

KAYNAK:İHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çift tatilde! Ünlü çift tatilde!
TESK'ten 'esnafa nakit destek' talebiTESK'ten 'esnafa nakit destek' talebi
İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Yüzde 71’i tamamlandı! Sadece 35 dakika olacak

Yüzde 71’i tamamlandı! Sadece 35 dakika olacak

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan 20.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan 20.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak?

Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rekor kıran altın fiyatlarının daha da artması bekleniyor

Rekor kıran altın fiyatlarının daha da artması bekleniyor

Havale ve EFT'ye para vermeyin! Bu bankalar ücretsiz olarak...

Havale ve EFT'ye para vermeyin!

TESK'ten 'esnafa nakit destek' talebi

TESK'ten 'esnafa nakit destek' talebi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamunun deniz araçlarına yakkıta ÖTV sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖTV sıfırlandı

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif edildi

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif edildi

Çalışanlara bu yıl 4 defa ikramiye ödenecek! Tutarı belli oldu...

Çalışanlara bu yıl 4 defa ikramiye ödenecek!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.