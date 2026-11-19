ABD merkezli teknoloji devi Intel, yeniden yapılanma ve maliyetleri düşürme hedefi doğrultusunda işten çıkarmalara devam ediyor. Şirketin küresel bilgi teknolojileri (BT) biriminde yeni bir personel azaltımına gidildiği belirtilirken, son sürecin kaç çalışanı etkileyeceği henüz netleşmedi.

Çalışanların sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgilere göre yeni işten çıkarma süreci 16 Kasım'da başladı. Şirketin hangi ülkelerde ve kaç kişiyi kapsayan bir küçülme planı uyguladığına ilişkin ise henüz resmî bir açıklama gelmedi.

16 KASIM'DA INTEL'DE YENİ İŞTEN ÇIKARMA DALGASI BAŞLADI

Intel bünyesindeki son personel azaltımının özellikle küresel bilgi teknolojileri organizasyonuna odaklandığı ifade ediliyor. Bazı çalışanlar, iş sözleşmelerinin sona erdirildiğine yönelik bildirim aldıklarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Şirket yönetimi ise son işten çıkarmaların kapsamına ilişkin çalışan sayısı veya etkilenen ekipler hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

ŞİRKETTEN YENİDEN YAPILANMA MESAJI

Intel sözcüsü, şirketin daha verimli ve belirli alanlara odaklanan bir organizasyon oluşturma hedefi kapsamında çalışan yapısını ve kaynak dağılımını düzenli olarak değerlendirdiğini belirtti.

Bu açıklama, şirketin devam eden dönüşüm programı çerçevesinde organizasyon yapısını yeniden şekillendirmeyi sürdürdüğüne işaret etti.

BİR YILDA ÇALIŞAN SAYISI 7 BİN 300 KİŞİ AZALDI

Intel'in 29 Ekim'de açıkladığı üçüncü çeyrek finansal sonuçları, istihdamdaki küçülmenin boyutunu ortaya koydu. Eylül 2025 sonunda 88 bin 400 olan şirketin toplam çalışan sayısı, 26 Eylül 2026 itibarıyla 81 bin 100'e geriledi. Böylece bir yıllık süreçte toplam istihdamda 7 bin 300 kişilik düşüş yaşandı.

Üçüncü çeyrekte de gerileme devam etti. İkinci çeyrek sonunda 82 bin 300 olan çalışan sayısı, eylül ayının sonunda 81 bin 100 olarak kayıtlara geçti.

Eylül sonu itibarıyla çalışanların 76 bin 500'ü doğrudan Intel bünyesinde görev yaparken, 4 bin 600 kişi Mobileye ve diğer bağlı ortaklıklarda çalışıyordu. Açıklanan istihdam verilerinin kasım ayında başlatılan son işten çıkarma sürecini kapsamadığı belirtildi.

TEMMUZDA 222 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARMA SÜRECİNDEN ETKİLENDİ

Şirketin personel azaltımına yönelik adımları kasım ayıyla sınırlı değil. Intel, temmuz ayında veri merkezi ve yapay zekâ faaliyetlerini kapsayan organizasyonunda da küçülmeye gitmişti.

Kaliforniya'da temmuz-ekim döneminde yapılan dokuz ayrı resmî bildirimde toplam 222 çalışanın etkilendiği ortaya çıktı. Bu bildirimlerin sonuncularından biri, şirketin Folsom tesisinde 67 pozisyonun kalıcı olarak kaldırılmasını içeriyordu.

Nefes'te yer alan habere göre, Intel'in kasım ayında başlattığı son işten çıkarma dalgasının toplam kaç kişiyi kapsadığı henüz doğrulanmış değil. Çalışanların sosyal medya paylaşımlarında dile getirdiği yüksek oranlı işten çıkarma iddiaları da bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilmiş değil.

YAPAY ZEKÂ GELİRLERİ YÜZDE 78 ARTTI, İSTİHDAM DÜŞTÜ

Intel'in üçüncü çeyrek finansal performansında gelir artışı dikkat çekti. Şirketin toplam geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 yükselerek 16,5 milyar dolara ulaştı. Veri merkezi ve yapay zekâ faaliyetlerinden elde edilen gelirlerde yüzde 78 artış kaydedilirken, kişisel bilgisayar faaliyetlerini kapsayan bölümün gelirleri yüzde 5 geriledi.

Gelirlerdeki yükseliğe rağmen istihdamdaki düşüşün sürmesi, CEO Lip-Bu Tan yönetiminde yürütülen dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini ortaya koydu. Intel, yönetim kademelerini azaltarak operasyonel harcamaları kontrol altında tutmayı ve mevcut kaynaklarını öncelik verdiği iş alanlarına yönlendirmeyi hedefliyor.

Kasım ayında başlayan son işten çıkarmaların şirketin toplam maliyet tasarrufuna ne kadar katkı sağlayacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.