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TERA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK? Tera Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı?

21.12.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tera Yatırım Menkul Değerler 15-16 tarihleri arasında halka arz edildi. Şirketin halka arzına ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bilgilendirmede halka arz büyüklüğünün 165 milyon TL olarak gerçekleşti. TERA borsada ne zaman işlem görecek? Tera Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

TERA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK? Tera Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı?

Tera Yatırım paylarının halka arz süreci, 15-16 Aralık 2022 tarihlerinde sona erdi. Yatırımcılar bu tarihlerden itibaren TERA halka arz sonuçlarını araştırmaya başladılar. TERA borsada ne zaman işlem görecek? sorusunun yanıtı da merak edildi. İşte Tera Yatırım halka arz sonuçlarına dair tüm merak edilenler..

TERA YATIRIM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yatırımcıdan 2 gün boyunca talep toplayan TERA Yatırım’ın halka arz sonuçları açıklandı. Şirketin halka arz büyüklüğü, 165 milyon TL olarak gerçekleşti.

borsa

TERA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

TERA koduyla halka arz olan Tera Yatırım’ın Borsa İstanbul’da ne zaman işlem göreceği de belli oldu. TERA, 22 Aralık tarihinde BİST Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul’un payların işlem görmeye başlamasına ilişkin, KAP üzerinden yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı;

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Şirket) 16.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 52.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 22/12/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 10 TL/pay baz fiyat, "TERA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.


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