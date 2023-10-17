TEV BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI! TEV burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün belli olur mu?

TEV burs başvuru sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türk Eğitim Vakfı tarafından üniversitede okuyan maddi durumu yetersiz ve başarılı öğrencilere başka bir kurumdan burs alınmaması kaydıyla burs verilecek. Ödemeler Ekim-Haziran döneminde her ay için 2.500 TL olarak yapılacak. TEV burs başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. İşte TEV burs başvuru sonuçları hakkında merak edilenler...

TEV BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEV burs başvuru sonuçları kurum tarafından duyurulacak.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) 2023-2024 eğitim öğretim yılı üniversite burs başvurularını, 4-24 Eylül 2023 tarihleri arasında aldı. Yüksek lisans ve doktora burs başvuruları ise 11 Eylül-15 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamlandı.

TEV burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

TEV BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Eylül ayında başvurular alınır, Ekim ayı boyunca mülakatlar yapılır.

Kasım ve Aralık ayları boyunca değerlendirmeler devam eder. Süreci tamamlanan öğrencilere SMS veya e-posta ile ya da adaylar için oluşturulan platformdan bildirim yapılmaktadır.





