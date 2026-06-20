THY'den 2050 için "karbon nötr hava yolu" hedefi

Prof. Dr. Şeker, Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde ASFAAG tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Net Sıfır Atık Çağında Yeşil Finansman ve Muhasebenin Geleceğini Şekillendirmek" temalı konferansa katıldı.

Şirketin sürdürülebilirlik vizyonu ile finansman alanındaki çalışmalarını katılımcılarla paylaşan Şeker, şunları söyledi:

"THY olarak sürdürülebilirliği 2033 stratejimizin merkezinde konumlandırıyoruz. 2050 yılındaki 'karbon nötr hava yolu' hedefimiz doğrultusunda ilerlerken, sektörümüze yön veren yenilikçi finansal çözümler ve sürdürülebilirlik bağlantılı finansman gibi stratejik adımlarla küresel havacılığın dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır