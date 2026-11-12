THY'den yeni rota! Çin'de Çengdu seferlerine başladı

THY’nin Çin’deki 4’ncü uçuş noktası olan Çengdu seferi 11 Kasım'da yapılan ilk uçuşla başladı.

HAFTADA 3 SEFER

TK 226 sefer sayılı uçuşla açılan İstanbul-Chengdu (TFU) hattında yolculuk gidişte 8,5 saat, dönüşte ise 9 saat 15 dakika sürüyor. Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı’na düzenlenecek uçuşlarda Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçaklar kullanılacak.

İstanbul Havalimanı’ndan çarşamba, cuma ve pazar çıkışlı olmak üzere haftada 3 karşılıklı sefer yapılacak.

Çengdu'ya düzenlenen ilk uçuş sonrası düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Çin, Türk Hava Yolları’nın stratejik pazarları arasında önemli bir yere sahip. Çin’in en önemli turizm, teknoloji ve havacılık merkezlerinden olan, 'UNESCO Gastronomi Şehri' unvanına sahip Çengdu'ya başlattığımız seferlerle ülkedeki uçuş ağımızı daha da güçlendiriyoruz. Bu yeni hattın, Türkiye ile Çin arasındaki ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz"dedi.