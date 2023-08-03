THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman? THY Emlak Konut projesi kura çekim tarihi belli mi? İşte 1+1, 2+1, 3+1 Yenişehir Evleri ödeme planı

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları’nın, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı “Yenişehir Evleri Arnavutköy” projesi kapsamında başvurular 2 Haziran'da son buldu. Başvurusunu gerçekleştiren tüm vatandaşlar şimdi de kura çekim tarihini araştırmaya başladılar. Bu kapsamda THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman? THY Emlak Konut projesi kura çekim tarihi açıklandı mı? gibi soruların yanıtları merak edildi. İşte THY Emlak Konut Yenişehir Evleri projesine dair tüm merak edilenler...

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURASI NE ZAMAN?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri projesinin kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor. THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

PROJE ŞARTLARI NEDİR?

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

THY EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ ÖDEME PLANI NASIL?

THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde açıklandı:

1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL

Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL

Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL

Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL

2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL

Ara Ödeme 24. ay:259.200 TL

Ara Ödeme 36. ay:259.200 TL

Ara Ödeme 48. ay:259.200 TL

3+1 daireler için peşinat: 734.400 TL

Ara Ödeme 24. ay:367.200 TL

Ara Ödeme 36. ay:367.200 TL

Ara Ödeme 48. ay:367.200 TL

