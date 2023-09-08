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THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİM TARİHİ 2023: THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanır? 1+1, 2+1, 3+1 için son durum

08.09.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Emlak Konut kura çekim tarihi ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Arnavutköy kura çekimi için gerçekleştirilen başvuru süreci geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Megakent İstanbul'da yaşayan ilk kez ev sahibi olacak vatandaşların başvuru yaptığı proje için gözler kura tarihinde. 1+1, 2+1, 3+1 daireler yapılacak kura çekimi ile sahiplerini bulacak. THY Emlak Konut kura çekimi isim listesi internette araştırılıyor. Peki, 2023 THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİM TARİHİ 2023: THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanır? 1+1, 2+1, 3+1 için son durum

THY Emlak Konut kura çekim tarihi için açıklama yapılması bekleniyor. Bilindiği üzere başvuru süreci Haziran ayında tamamlandı. Katılım sağlayan kişiler yapılacak duyurunun ardından Arnavutköy kurasını yakından takip edecekler. Vatandaşlar böylelikle kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecekler. THY Emlak Konut kura çekimi isim listesi şimdiden arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte THY Emlak Konut kura çekimi tarihi ile ilgili detaylar...

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

THY Emlak Konut kura çekim tarihi ile ilgili henüz açıklamada bulunulmadı.

Bilindiği üzere THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri projesi başvuruları 2 Haziran tarihinde tamamlandı. Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihi ile ilgili bir açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ARNAVUTKÖY THY EMLAK KONUT ÖDEME PLANI 2023

İşte THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri:

1+1 daireler için peşinat: 417. 600 lira
Ara Ödeme 24. ay:208.800 lira
Ara Ödeme 36. ay:208.800 lira
Ara Ödeme 48. ay: 208.800 lira

2+1 daireler için peşinat: 518.400 lira
Ara Ödeme 24. ay:259.200 lira
Ara Ödeme 36. ay:259.200 lira
Ara Ödeme 48. ay:259.200 lira

3+1 daireler için peşinat: 734.400 lira
Ara Ödeme 24. ay:367.200 lira
Ara Ödeme 36. ay:367.200 lira
Ara Ödeme 48. ay:367.200 lira

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arnavutköy

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