FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. THY EMLAK KONUT KURA SONUCU 2023: THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

THY EMLAK KONUT KURA SONUCU 2023: THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

21.06.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Emlak Konut kurası ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere Türk Hava Yolları (THY) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle yapılacak olan İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi için başvuru süreci 2 Haziran'da sona erdi. Kura çekimi tarihi ve saati merak konusu oldu. Peki, THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, THY Emlak Konut kura çekimi ile ilgili merak edilenler...

THY EMLAK KONUT KURA SONUCU 2023: THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

THY Emlak Konut kura çekim tarihi ve saati arama motorlarında sorgulanıyor. THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesinde 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin ödeme planı da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, THY Emlak Konut kura çekimi ile ilgili detaylar...

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi için henüz 'tarih' açıklamasında bulunulmadı.

THY Emlak Konut kura çekim tarihi belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

120 AY VADE, 7 BİN 500 TL'DEN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yapılan konut kampanyası Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi ile yüzde 20 peşinat, 120 ay vade, 7 bin 500 TL'den başlayan taksitle konut sahibi olunabilecek. Başvurular 2 Haziran itibarıyla tamamlandı.

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebildi ve başvuru için ücret alınmadı.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a gerçekleştirilecek.

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023: Memur emekli maaşı zammı ne kadar olacak?MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023: Memur emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
Net asgari ücret 11.402 TL oldu!Net asgari ücret 11.402 TL oldu!
'Asgari ücret' toplantısında tansiyon yükseldi! "Yeter lan, gelme bir daha"'Asgari ücret' toplantısında tansiyon yükseldi! "Yeter lan, gelme bir daha"

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Taksim'in göbeğinde korkunç olay! Lüks otelin balkonunda asılı bulundu

Taksim'in göbeğinde korkunç olay! Lüks otelin balkonunda asılı bulundu

Moody's'ten Merkez Bankası için faiz tahmini! Oran verdi...

Moody's'ten Merkez Bankası için faiz tahmini! Oran verdi...

Otomobil almak isteyenlere kötü haber! "2024 sonuna kadar..."

Otomobil almak isteyenlere kötü haber! "2024 sonuna kadar..."

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Emeklilere müjde! Promosyon ödemeleri yeniden güncellenecek

Emeklilere müjde! Promosyon ödemeleri yeniden güncellenecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.