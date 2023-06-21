THY EMLAK KONUT KURA SONUCU 2023: THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

THY Emlak Konut kura çekim tarihi ve saati arama motorlarında sorgulanıyor. THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesinde 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin ödeme planı da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, THY Emlak Konut kura çekimi ile ilgili detaylar...

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi için henüz 'tarih' açıklamasında bulunulmadı.

THY Emlak Konut kura çekim tarihi belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

120 AY VADE, 7 BİN 500 TL'DEN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yapılan konut kampanyası Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi ile yüzde 20 peşinat, 120 ay vade, 7 bin 500 TL'den başlayan taksitle konut sahibi olunabilecek. Başvurular 2 Haziran itibarıyla tamamlandı.

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebildi ve başvuru için ücret alınmadı.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a gerçekleştirilecek.

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

