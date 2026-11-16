THY kampanyayı duyurdu! Çok sayıda ülkeye indirimli uçuş

Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'daki belirli destinasyonları kapsayan yeni bir uçak bileti kampanyası başlattı. Gidiş dönüş uçuşlarda geçerli olan kampanyada bilet fiyatları 119 dolardan başlayan seçeneklerle satışa sunuldu.
THY'nin sınırlı sayıda koltuk için düzenlediği kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 25 Kasım'a kadar satın alması gerekiyor. Kampanya kapsamında alınan biletlerle 31 Mayıs 2027'ye kadar seyahat edilebilecek.
THY İletişim Başkanlığının açıklamasına göre kampanya, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'daki birçok şehre yapılacak gidiş dönüş uçuşları kapsıyor.
Kampanyada en düşük fiyatlı biletler Bükreş, Cluj, Köstence ve Timişoara için 119 dolardan başlıyor. Diğer destinasyonlarda ise başlangıç fiyatları şöyle sıralanıyor:
Kampanyalı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini THY'nin resmi internet sitesi üzerinden satın alması gerekiyor. Belirtilen ücretlerin yalnızca internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen satışlarda geçerli olduğu, bilet satış ofisleri ve acentelerde fiyatların farklılık gösterebileceği bildirildi.
Kampanyanın koşulları ve diğer ayrıntıları hakkında bilgi almak isteyen yolcular, THY'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilecek veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden bilgi edinebilecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum