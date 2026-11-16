THY kampanyayı duyurdu! Çok sayıda ülkeye indirimli uçuş

Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'daki belirli destinasyonları kapsayan yeni bir uçak bileti kampanyası başlattı. Gidiş dönüş uçuşlarda geçerli olan kampanyada bilet fiyatları 119 dolardan başlayan seçeneklerle satışa sunuldu.

THY'nin sınırlı sayıda koltuk için düzenlediği kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 25 Kasım'a kadar satın alması gerekiyor. Kampanya kapsamında alınan biletlerle 31 Mayıs 2027'ye kadar seyahat edilebilecek.

THY'DEN 119 DOLARDAN BAŞLAYAN UÇAK BİLETİ FIRSATI

THY İletişim Başkanlığının açıklamasına göre kampanya, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'daki birçok şehre yapılacak gidiş dönüş uçuşları kapsıyor.

Kampanyada en düşük fiyatlı biletler Bükreş, Cluj, Köstence ve Timişoara için 119 dolardan başlıyor. Diğer destinasyonlarda ise başlangıç fiyatları şöyle sıralanıyor:

İŞTE KAMPANYAYA DAHİL OLAN ŞEHİRLER VE BİLET FİYATLARI

119 dolar: Bükreş, Cluj, Köstence, Timişoara

Bükreş, Cluj, Köstence, Timişoara 129 dolar: Sofya

Sofya 139 dolar: Varna

Varna 149 dolar: Prag

Prag 159 dolar: Kişinev

Kişinev 169 dolar: Tiflis, Budapeşte, Krakow

Tiflis, Budapeşte, Krakow 179 dolar: Batum

Batum 189 dolar: Vilnius, Riga

Vilnius, Riga 199 dolar: Tallinn

Tallinn 209 dolar: Bakü, Erivan

BİLETLERİN SATIN ALINABİLECEĞİ KANAL BELLİ OLDU

Kampanyalı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini THY'nin resmi internet sitesi üzerinden satın alması gerekiyor. Belirtilen ücretlerin yalnızca internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen satışlarda geçerli olduğu, bilet satış ofisleri ve acentelerde fiyatların farklılık gösterebileceği bildirildi.

Kampanyanın koşulları ve diğer ayrıntıları hakkında bilgi almak isteyen yolcular, THY'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilecek veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden bilgi edinebilecek.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır