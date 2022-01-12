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THY'nin 2021 performansı belli oldu: Yılı 2019’un üzerinde kapattı

12.01.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY'nin 2021 karnesini açıkladı. Aycı, "THY, geçen yılı sadece kârla kapatmadı, 2019'un önünde kapattı" dedi.

THY'nin 2021 performansı belli oldu: Yılı 2019’un üzerinde kapattı

National Geographic tarafından hazırlanan ‘Sivil Havacılıkta Dünya’nın En Büyük Taşınması’ belgeselinin lansmanında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, "THY olarak 2021’i 2019’un üzerinde kapattık" dedi.

Aycı, "Dünyanın en büyük 5 havayolu şirketinden biri olduk. 2021 yılı bizim için çok başarılı geçti" ifadelerini kullandı. Aycı, THY'nin halka açık bir şirket olduğunu belirterek başka detay vermedi.

THY, koronavirüs salgını başlamadan önceki son faaliyet yılı olan 2019'da 4.5 milyar lira net kâr etmişti. Dolar cinsi bilançosuna göre kâr 2019'da 788 milyon dolar olmuştu.

YOLCU KAYBI YÜZDE 40’A YAKIN

Öte yandan THY'den KAP'a yapılan bilgilendirmede 2019 yılı Aralık ayında 5,4 milyon yolcu taşıyan THY, 2021’in aynı döneminde ise 4,3 milyon yolcu sayısına ulaştı. Pandemi etkisi nedeniyle yolcu sayısında yüzde 21 oranında düşüş kaydedildi.
2019 yılında 74,2 milyon yolcu taşıyan THY, yine pandemi etkisiyle 2021 yılında 44,7 milyon yolcu sayısında kaldı. 1 yıllık değerlendirmede yolcu kaybı yüzde 39,7 oranında oldu.

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