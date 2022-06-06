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Ticaret Bakanı duyurdu: Sağlık turizmi teşvikinde kapsam genişledi

06.06.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Turizmi Destek Paketi'nde kapsam genişletildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuya ilişkin detayları paylaşırken, geniş bir yelpazede sağlık hizmeti ihracatı alanında nitelikli elemanların istihdamının teşvik kapsamına alındığını duyurdu.

Ticaret Bakanı duyurdu: Sağlık turizmi teşvikinde kapsam genişledi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'Sağlık Turizmi Destek Paketi' kapsamında değişiklik yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda rehberden tercümana, çağrı merkezi personelinden sosyal medya ve pazarlama uzmanına, yaşlı ve engelli bakım elemanından sosyal hizmet uzmanına kadar geniş bir yelpazede sağlık hizmeti ihracatı alanında nitelikli elemanların istihdamı teşvik kapsamına alındı.

Bakan Muş, Bakanlığımız ile ölçütlerimizi karşılayan üniversitelerimiz arasında protokol yapılacak ve bu eğitim kurumlarından eğitim alan sağlık hizmeti ihracatçılarımızın bünyesinde çalışanlarının mesleki ve yabancı dil eğitimi desteklenecek” ifadelerini kullandı.

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