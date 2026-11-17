Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan reklam ve ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kurulun 12 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 375 sayılı toplantısında 141 dosya karara bağlandı.

Yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırı olduğu belirlenen 119 dosya hakkında reklamların durdurulması ve toplam 35 milyon 866 bin 446 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Görüşülen dosyalardan 22'sinde ise inceleme konusu tanıtımların mevzuata aykırı olmadığı değerlendirildi.

GERÇEĞE AYKIRI İNDİRİM VAATLERİNE CEZA

Reklam Kurulu'nun kasım ayı toplantısında öne çıkan konulardan biri indirimli satış reklamları oldu. Yapılan incelemelerde, bir firmanın mağazasında satışa sunulan bütün ürünlerde her gün yüksek oranlarda indirim uygulandığı yönünde reklamlar yayımladığı tespit edildi. Ancak firmanın, indirim vaatlerini gerçeğe uygun şekilde yerine getirdiğini kanıtlayamadığı belirlendi.

Tüketicilerde sürekli ve yüksek oranlı indirim yapıldığı algısı oluşturarak satın alma kararlarını etkileyen reklamların yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi. Bu kapsamda ilgili firmaya 5 milyon TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi.

MOBİL TELEFON TARİFELERİNDEKİ TAAHHÜT SÜRELERİ İNCELENDİ

Ticaret Bakanlığı, on milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren mobil iletişim sektöründeki tarife ve taahhüt sürelerine ilişkin tanıtımları da takibe aldı.

Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, mobil telefon tarifelerinin "12 ay" veya "12 fatura dönemi" gibi ifadelerle tanıtılmasına rağmen fiili taahhüt sürelerinin tüketicilerin makul beklentilerini karşılamadığı belirlendi.