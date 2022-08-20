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Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor: Berberler, güzellik merkezleri ve kuaförler...

20.08.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı herkesi ilgilendiren yeni kararını duyurdu. Bakanlık’tan yapılan son dakika açıklamasına göre 1 Ekim tarihinden itibaren uygulanmak üzere berberler, güzellik merkezleri ve kuaförler haftanın bir günü kapalı olacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor: Berberler, güzellik merkezleri ve kuaförler...

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı berberler, güzellik merkezleri ve kuaförler için yeni kararını duyurdu. Yapılan açıklamada, 1 Ekim tarihinden itibaren uygulanmak üzere berberler, güzellik merkezleri ve kuaförlerin haftanın bir günü kapalı olacağı ifade edildi.

Bakanlık, ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdi.

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KAPANMA GÜNLERİ HENÜZ BELİRLENMEDİ

Ticaret Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il valiliğine gönderdiği karara göre, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri tespit edilebilecek.

İşletmelerin iş hacimlerinin haftanın farklı günlerinde yoğunlaşabileceği, tüketici tercih ve davranış kalıplarında farklılıklar olabileceği göz önünde bulundurularak berber, kuaför ve güzellik salonlarının hangi gün kapatılacağı hususunda Bakanlıkça bir dayatmaya gidilmezken, meslek kuruluşlarının ve il idarelerinin gerek yerel dinamikleri gerekse meslek mensuplarının profillerini değerlendirerek kapanma gününün belirlenmesine katkı vermeleri sağlandı.

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Ticaret Bakanlığının, karar alma sürecinde sektör temsilcilerine ve il idarelerine eşit katılım ve söz hakkı tanıyan ve bu nedenle demokrasi kültürünün ticari hayattaki tezahürü olarak nitelendirilebilecek kararı ile berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarının en azından haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkan tanındı. Bu sayede zihin ve beden sağlıklarının korunmasına, motivasyon, performans ve hizmet kalitesinin artmasına ve daha da önemlisi aile bağları ile toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlanması amaçlandı.

Ayrıca kapatma kararı herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellendi.


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Ticaret Bakanlığı
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