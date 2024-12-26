Ticaret Bakanlığı taşınmaz satışındaki yeni dönemi duyurdu! Yetki doğrulaması geliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızca 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan yönetmelik değişiklikleriyle sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçları doğrultusunda taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayınlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirilmiştir. Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığımızca Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurulmuş olup bu sistemden ilk aşamada, ilan vermek isteyen kişilerin kimlik doğrulamaları 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmaya başlanmıştır. Kimlik bilgilerini doğrulamayan kişiler ilan platformlarında ilan girememektedir. EİDS'nin 2'nci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacaktır. Önümüzdeki süreçte satılık taşınmaz ilanları ve taşıt ilanları için de yetki doğrulama zorunlu hale getirilecektir" denildi.

İLAN YAYINLAYAN SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA CEZA

Açıklamada, EİDS yetki doğrulaması uygulamasına ilişkin, "İlanlar sadece taşınmaz/taşıt sahibi, taşınmaz/taşıt sahibinin 1'inci ve 2'nci derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz/taşıt sahibince e-Devlet'te yer alan EİDS yetkilendirme ekranından yetkilendirilen yetki belgeli emlak/galeri işletmelerince verilebilecektir. Söz konusu düzenleme sosyal medya da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsamakta olup elektronik ortamdaki tüm taşınmaz ve taşıt ilanları Bakanlığımızca titizlikle takip edilmektedir. Bu kapsamda yapılan incelemeler neticesinde, Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Facebook ve Instagram uygulamalarında düzenlemeye aykırı şekilde ilan faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edilerek anılan platformlar hakkında idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

'1426 SOSYAL MEDYA HESABI ERİŞİME ENGELLENDİ'

Taşınmaz ve taşıt ilanlarının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği aktarılarak devamında şöyle denildi:

"Bu kapsamda bugüne kadar 1426 sosyal medya hesabı erişime engellenmiştir. Önümüzdeki süreçte de EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayınlanan ilanlar hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir. Ayrıca yetki belgeleri iptal edilecektir. Bununla ilgili yasal çalışmalarımızı başlattık. Taşınmaz ve taşıt ticaretiyle iştigal eden işletmelerce sosyal medya hesaplarından taşınmaz ve taşıt ilanı paylaşılmaması gerekmekte olup sosyal medya hesaplarının engellenmemesi ve başka idari yaptırımlarla karşılaşılmaması için bu hususa uygun hareket edilmesi önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın da mağduriyet yaşamaması için sosyal medyada yer alan taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerekmektedir."

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır