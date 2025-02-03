Ticari araçlara takılması zorunlu olan UTTS'de 'İsrail ve ABD' detayı! Kriz anında çalışmaz hale getirilirse ne olacak?

Son günlerin tartışmaları konularından biri Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS). Ticari araçlara takılması zorunlu olan, araç başına 2700 liralık maliyeti olan ve aslında işlemin hiçbir maliyetinin olmamasıyla 'Bu rant kimin cebine gidecek?' sorusunu akla getiren sistemle ilgili yeni bir tartışma başladı. İşlemi yapan şirketin İsrail ve ABD ile bağlantısı kafaları karıştırdı. Sistemi yürüten TURPAK isimli bir firma. Dijital İçerik Üreticisi Ömer Ekinci de X hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'deki binlerce petrol istasyonlarını yöneten mekanizmayı elinde tutan TURPAK firmasının İsrail ve ABD ile olan bağlantılarına dikkat çekerek olası bir kriz anında sistemin çalışıp çalışmayacak duruma getirilme tehdidine vurgu yaptı.

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE İÇİN BAŞLATILDI

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele ve usulsüz fatura uygulamalarından kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla ticari araçlar ve akaryakıt sektörü için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) sistemi kullanılmasına karar verdi. Türkiye'de bu sistemi yöneten şirket ise TURPAK isimli firma. OPET, Shell, Petrol Ofisi, Sunpet, Aygaz, BP, Aytemiz, mOil, Milangaz gibi yüzlerce istasyonu bulunan firmaların otomasyonunu, pompa sistemlerini kuran TURPAK şirketi Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni (UTTS) montajını yapan en büyük şirket.

İSRAİL VE ABD BAĞLANTISI

Dijital İçerik Üreticisi Ömer Ekinci de X hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'deki binlerce petrol istasyonlarını yöneten mekanizmayı elinde tutan TURPAK firmasının İsrail ve ABD ile olan bağlantılarına dikkat çekti.

Ekinci sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

"Eskiden ORPAK adında bir İsrailli şirketin Türkiye'deki şirketiydi. ORPAK'ın sahibinin ismi Hayim Kohen Sonra Gilbarco Veeder-Root isimli bir Amerikalı şirket ORPAK'ı 2018'de satın aldı. ORPAK'ın İsrailli bir şirketken CEO'su olan Shay Bakfan isimli bir Yahudi yönetici ( Tel Aviv University'den mezun) şu anda Gilbarco Veeder-Root'un bir başka şirketi olan Vontier'in CEO'su. Gilbarco Veeder-Root şirketinin aldığı tek İsrailli şirket ORPAK değil. 2015 yılında da yine İsrailli Odysii isimi bir şirketi satın almış. Odysii 2004 yılında kurulan Tel Aviv merkezli Odysii, istihbarat yazılım çözümleri sağlayan küresel bir yazılım şirketi. Ama ne hikmetse bu İsrailli istihbarat yazılımları şirketi satın alındıktan sonra ortadan kaybolmuş. Odysii.com' a erişilemiyor. Yani şirketi bünyenin içinde eritmiş. Odysii ortadan kaybolmuş. Gilbarco Veeder-Root için gizli İsrailli bir şirket demek için elimizde bir delil yok. Ama yukarıdaki satın almalar enteresan. Ve sonuç olarak bu şirketin Türkiye'deki şirketi Türkiye'de 6500 adet petrol istasyonunu tepeden tırnağa yönetiyor. Tek tuşla hem de. Bu yetmiyormuş gibi bir de UTTS'nin araçlara montajının da en büyük oyuncusu yine TURPAK, yani Amerikan Gilbarco Veeder-Root şirketi."

Dikkat! Lütfen sonuna kadar dikkatle okuyun.



Türkiye'de 6500 akaryakıt istasyonunun tüm teknolojisini, otomasyonunu, pompa sistemlerini kuran, adeta tekel gibi bir şirket var. Adı TURPAK



Müşterileri OPET, Shell, Petrol Ofisi, Sunpet, Aygaz, BP, Aytemiz, mOil, Milangaz , yani… pic.twitter.com/hN2Vca8lu1 — Ömer Ekinci (@omerekinci) February 1, 2025

"İLGİNÇ DEĞİL Mİ?"

Enteresan olan bir durum da şu, Gilbarco ORPAK'ı satın alıyor, ORPAK ismi tarihe karışıyor ama hem Gilbarco, hem de TURPAK, ORPAK'ın logosundaki amblemi (Kırmızı - Mavi - Yeşil) kullanmaya devam ediyor.

ACİL BİR DURUMDA ÇALIŞIR MI?

"İlginç değil mi? İsrail bağlantısını hiç görmesek, yok saysak bile Türkiye'deki milyonlarca aracın akaryakıt alıp alamaması ve binlerce istasyonun akaryakıt satıp satamaması bir Amerikan şirketinin kurduğu sisteme bağlı. Acil bir durumda, bir seferberlik halinde arabalarımıza binip akaryakıt istasyonuna kadar gidebiliriz. Sadece biz değil, Ambulanslar, polis ve askeri araçlar, itfaiye araçları... Peki ya sonrası?"

Ticari araçlara takılması zorunlu olan UTTS'deki 'İsrail ve ABD' detayıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? UTTS'nin çalışmaması büyük bir sorun yaratır. Bu durum kayıt dışı ekonomiyi artırabilir. Sistemin yabancı bağlantıları endişe verici. Sorun yetersiz güvenlik önlemlerinde yatıyor.

AKILLARA TELSİZ SALDIRISI GELDİ

18 Eylül'de Lübnan'daki telsiz saldırısında çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 20 kişi öldü 100'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan'da, ordunun özel birimlerinin ülkenin çeşitli bölgelerinde şüpheli iletişim cihazlarını imha ettiği belirtilmişti. Saldırı İsrail'in teknolojik üstünlüğü kurarak telsiz cihazlarını adeta bir bombaya dönüştürdüğü ve gönderdiği çağrılar ile telsizleri patlattığı şeklinde yorumlanmıştı.

Ülkede çağrı cihazları ile telsizlerinin patlatıldığı ve İsrail'in sorumlu tutulduğu saldırıların ardından Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "Ordunun özel birimleri, çeşitli bölgelerde pager ve şüpheli iletişim cihazlarını patlatmaktadır." denildi. Açıklamada, vatandaşların patlamaların olduğu yerlerden uzak durmaları ve herhangi bir şüpheli cihazı bildirmeleri de talep edilmişti.