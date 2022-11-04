Tiffany CO’nun bir numaralı isminden acı haber: Dilek Ertek Haiti'de denize düşerek yaşamını yitirdi

Dünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından Tiffany CO'nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek, tatile gittiği Haiti'de hayatını kaybetti. Ertek'in tatil yaparken gemiden düştüğü ve cansız bedeninin bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Türkiye Tiffany CO’nun Türkiye distribütörü Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti’de içinde bulunduğu tekneden 25 Ekim'de denize düşerek hayatını kaybetti.

Ertek’in ölümü yakınlarında ve iş dünyasında şok etkisi yarattı. İş insanının cansız bedenine 10 gündür hâlâ ulaşılamazken, Haiti’de arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

DİLEK ERTEK KİMDİR?

Dilek Ertek İstanbul'da doğdu. Avusturya Lisesi'nde okurken bale eğitmenliği yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olan New York GIA’de pırlanta eğitimi aldı. 1982’de üniversiteyi bitirince 'ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar' yaparak para kazanmaya başladı ve böylece kendi işini kurdu. 1995’in sonunda İstanbul’da ilk Tiffany mağazasını açtı. 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.’nun distribütörlüğünü yaptı. Dilek Ertek'in bir antika dükkânı bulunuyordu.



