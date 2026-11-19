TİGEM'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Genel Müdürlüğün 11 tarım işletmesinde 2027'de üretilecek tahmini 73 bin 260 ton inek sütünün partiler halinde satışı gerçekleştirilecek.

Söz konusu tarım işletmeleri, Altınova, Anadolu, Ceylanpınar, Çukurova, Dalaman, Gökhöyük, Gözlü, Karacabey, Koçaş, Polatlı ve Sultansuyu olarak sıralandı.

İhale, 2 Aralık Çarşamba saat 14.30'da TİGEM İhale Salonu'nda "açık artırma" usulüyle yapılacak.

İhalede toplam muhammen bedel 1 milyar 730 milyon 46 bin 622 lira, geçici teminat bedeli ise 51 milyon 901 bin 399 lira olarak tespit edildi.

İhale şartnamesi, TİGEM'de, kurumun internet sitesinde (www.tigem.gov.tr) ve ilgili işletme müdürlüklerinde görülebilecek.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır