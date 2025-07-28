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Tiryakilere kötü haber! 25 gün içinde sigaraya ikinci zam

3 Temmuz tarihinde sigaralara gelen 5 liralık zam sonrası aynı ay içinde bir sigara grubuna yeni bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sigaralara gelen zamlar hakkında bilgi verdi. İşte tüm detaylar!

Tiryakilere kötü haber! 25 gün içinde sigaraya ikinci zam
Doğukan Akbayır

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelen zamları duyurdu. Zamların yarın (29 Temmuz) itibarıyla geçerli olması bekleniyor.

Tiryakilere kötü haber! 25 gün içinde sigaraya ikinci zam 1

YILIN İKİNCİ ZAMI

Daha önce yılın ilk yarısında fiyat artışı yaşayan bir sigara grubuna kısa süre içerisinde ikinci kez zam kararı alındı.

Sektör temsilcileri, bu artışların hem vergi yükü hem de üretim ve lojistik maliyetleri kaynaklı olduğunu belirtiyor.

Son gelen zamlarla birlikte zam gelen sigara grubunun 90-95 liralık banda oturduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
sigara Zam
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