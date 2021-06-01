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TL mevduata stopaj desteği uzatıldı

01.06.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 31 Mayıs tarihi itibariyle son bulması öngörülen stopaj indiriminin Haziran ve Temmuz aylarında devam edeceği belirtildi.

TL mevduata stopaj desteği uzatıldı

Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla uygulanan Türk lirası mevduatları için stopaj desteği uygulamasına ilişkin sürenin 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.

STOPAJ İNDİRİMİ SÜRESİ 2 AY DAHA UZATILDI

Bloomberg'te yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları 31 Mayıs'ta son bulması öngörülen teşvikin Haziran ve Temmuz aylarında da devam edeceğini belirtti.

Stopaj indirimlerinin uzatılmasıyla mevduatlarda uygulanacak oranlar şöyle:

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5
1 yıla kadar (1 yıl dahil) hesaplarda yüzde 3
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0

Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme Aralık 2020'de 3 ay daha uzatılmıştı.

Mart 2021'de ise stopaj indirimlerinin 2 ay daha devam etmesine karar verilmişti. Böylelikle mevduatlarda stopaj desteği üçüncü kez uzatılmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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